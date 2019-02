Oljeprisen på tur oppover

Oljeprisen nådde 66,78 dollar fatet natt til mandag før den sank ørlite ned til 66,20 dollar fatet mandag morgen.

Det lille fallet skyldes meldingen om at Kinas salg av nye biler, som trenger fossilt drivstoff, sank med over 15 prosent i januar sammenlignet med januar i 2018, skriver Reuters.

På samme tid økte salget av utslippsfriebiler med 140 prosent, noe som fører til antakelser om at salget av fossile biler i Kina vil nå en topp i løpet av få år.

Venezuela drar opp

Videre slår nå også USAs sanksjoner mot Iran og Venezuela inn. Sanksjonene mot Venezuela, som har verdens største påviste oljereserver,

Før jul gjorde Opec, Organisasjonen av oljeeksporterende land, vedtak om å kutte oljeproduksjonen med 1,2 millioner fat daglig for å påvirke prisene og unngå for mye olje i markedet.

Saudi-Arabia har også meldt om ytterligere kutt i sin produksjon. Landet har over tid vært under press fra USAs president Donald Trump om å redusere sin oljeproduksjon.

Søndag ble det for øvrig klart at landet har signert en avtale om å forsyne Pakistan med råolje og petroleumsprodukter for å sikre sine landets drivstoffbehov.

Kronprins Mohammed bin Salman ankom Pakistan søndag og sa at Saudi-Arabia har inngått investeringsavtaler verdt 20 milliarder dollar under sitt besøk til landet.