– Totalsvikt av Petroleumstilsynet

– Dette er beretningen om en varslet katastrofe, sier Bellona-sjef Frederic Hauge til aftenbladet.

Bellona har vært den sterkeste kritiske stemmen mot Petroleumstilsynet i en årrekke og har påpekt gang på gang at oljeselskapene ikke følges godt nok opp og slipper unna alvorlige sikkerhetsmessige forhold.

Bellona har også ivret for at Petroleumstilsynet må begynne å politianmelde alvorlige saker. Petroleumstilsynet har aldri politianmeldt noe forhold i oljebransjen.

–Riksrevisjonens gjennomgang viser at Petroleumstilsynet ikke fungerer. Svikten er så stor at dette også bør være en sak for kontroll- og konstitusjonskomiteen, sier Frederic Hauge.

Gransket saker

Han påpeker at Bellona i flere år har lagt store ressurser ned i å granske kritikkverdige forhold i oljebransjen. Men politisk og offentlig har det vært vanskelig å få gjennomslag. Ifølge Hauge har Bellona opplevd stigmatisering fra både oljeselskap og Petroleumstilsynet selv.

Riksrevisjonens konklusjon viser at Bellona har hatt rett i kritikken, og dette mener Hauge er tilfredsstillende. Men han er likevel urolig at vi i landets desidert største og viktigste virksomhet ikke har et tilsyn som fungerer tilstrekkelig.

Dette er kanskje den mest dramatiske rapporten vi har fått om norsk oljevirksomhet. Vi har lenge prøvd å få politikerne til å fatte interesse for et av de største problemene problemene i det norske demokratiet, nå forventer vi at de følger opp, sier Hauge og fortsetter:

– Det er helt avgjørende at de store partiene som Ap og Høyre tar dette på alvor. Sakene vi snakker om er hver for seg svært store saker som det er lagt ned mye arbeid i disse sakene. Det gjør godt å få denne bekreftelsen fra Riksrevisjonen i vår kritikk. Dette gjør også godt for varslerne som har vært involvert i sakene, sier Hauge.

Konsekvenser

Miljøorganisasjonen Greenpeace mener det er spesielt urovekkende med en svak tilsynsmyndighet når oljeindustrien skal inn i nye områder rekordlangt mot nord.

– Dette viser at den tillitsbaserte modellen mellom aktørene og Petroleumstilsynet ikke lenger er tilstrekkelig. Politikerne må sørge for at tilsynet strammes opp. Samtidig må vi se på om ordningene bør endres, all den tid Petroleumstilsynet stoler på selskapene når de sier de skal følge opp, og likevel ikke gjør det, sier Halvard Raavand, rådgiver i Greenpeace om rådgiver i Greenpeace, Halvard Raavand.

Naturvernforbundet på sin side krever at regelbrudd på norsk sokkel blir slått hardere ned på.

– Hendelsene på Goliat tegner et skremmende bilde av hvordan våre mest sårbare og verdifulle havområder forvaltes i praksis. Her har vi en operatør som gjentatte ganger setter sine ansatte i fare, nekter å forholde seg til regelverket og som mottar pålegg etter pålegg uten at feilene rettes opp. Riksrevisjonen skriver selv at Petroleumstilsynet ikke bruker strenge nok virkemidler, noe Naturvernforbundet har påpekt over lang tid. Eni Norge burde for lengst ha mistet operatøransvaret, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Stor risiko for arbeidere

Frederic Hauge i Bellona mener at gjennomgangen av Petroleumstilsynet må få politiske følger.

– Hvordan kan vi tildele nye leteområder i sårbare områder når Riksrevisjonen avdekker at det er en ikke-eksisterende kontroll og ingen konsekvenser av å bryte regelverk. Tilsynet ser på notorisk miljøkriminalitet på Goliat-plattformen, uten å gripe inn. Vi mener at Ptil har fullstendig sviktet arbeidstakernes interesser og har rasert trepartssamarbeidet på norsk sokkel, sier Hauge.

Resultatet mener han er at tilsynets svikt i arbeidet gjør at det er arbeidere som lever under forhold som representerer storulykkepotensiale, både med tap av menneskeliv og store miljøkonsekvenser.