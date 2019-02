Oljeselskapene vil øke med 21 milliarder kroner

Hvert kvartal angir oljeselskapene sine forventede investeringer framover. Nå er nye tall for 2019 på plass. 172,7 milliarder kroner skal brukes på leting, utvinning og transport av olje og gass, oppgir Statistisk sentralbyrå.

Det er 20,9 milliarder kroner mer enn de 151,8 milliardene som ble brukt i 2018.

Selv om økningen for 2019 er betydelig sammenlignet med 2018, trodde oljeselskapene i november at de skulle bruke enda mer penger i år. Da ble investeringene anslått til 175,3 milliarder kroner. Nå er pengebruken angitt til 1,4 prosent mindre, melder SSB.

Samtidig har oljeselskapene nå anslått investeringer på 158,5 milliarder kroner for 2020. Det er ni prosent mer enn anslagene for 2019 var på samme tid i fjor, og SSB mener tallet bør brukes forsiktig. Veksten er kunstig sterk, fordi anslagene for letevirksomheten i 2020 er mer fullstendig enn de var for 2019.

SSB skriver at det er ventet å bli levert planer for utbygging og drift – såkalt PUD – for en rekke nye utbygginger i år og neste år. Hvis dette faktisk skje, vil investeringene for 2020 heves utover det som nå ligger inne.

I 2018 økte investeringene med to prosent sammenlignet med 2017. Her sto økning til leting sterkt, med 17 prosent mer, og endte til slutt på 25,5 milliarder. Leteboring dro for alvor pengebruken opp, med en økning på 65 prosent eller 14,4 milliarder kroner.

Antall påbegynte letebrønner økte med 47 prosent, til 53 brønner. Samtidig gikk utgiftene per brønn opp med 14 prosent.