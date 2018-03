«Verdens beste» advokater bistår Turøy-etterlatte med erstatningskrav mot Airbus

29. april er det to år siden et Super Puma-helikopter som fløy oljearbeidere for Statoil styrtet utenfor Bergen. 13 personer døde. Nå vurderer etterlatte å kreve store erstatningsbeløp fra Airbus og underleverandører.