Oljeprisen raser forbi bunnivået fra oljekrisen

Prisen på nordsjøolje har nådd sitt laveste nivå siden 2003.

Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Jon Ingemundsen

Oljeprisen dundrer nedover onsdag ettermiddag. Ett fat nordsjøolje (brent) ble klokken 14.25 omsatt for 26,7 dollar i spotmarkedet, en nedgang på 7,29 prosent for dagen.

Det er lavere enn bunnivået under oljekrisen i 2016, da ett fat med nordsjøolje i januar ble handlet for 27,08 dollar ifølge Infronts oversikt, skriver E24.

Nå må vi helt tilbake til 2003 for å finne like lave priser, ifølge oversikten.

– Det kommer etterspørselsødeleggende nyheter inn hver time, sier oljeanalytiker og partner i Again Capital Management, John Kilduff, til Reuters.

Ved 15-tiden har situasjonen bedret seg marginalt for oljeprisen som nå ligger på 26,92 dollar fatet.

Ber om krisemøte

Saudi Arabias statlige oljeselskap Saudi Aramco har tidligere bekreftet at de vil fortsette planene om å øke produksjonen til nivåer over 12 millioner fat per dag.

Den saudiarabiske energiministeren har også sagt at landet vil øke sin råoljeeksport til over 10 millioner fat per dag de neste månedene.

Onsdag melder Reuters at Iraks oljeminister har bedt Opec og Opec+ om et krisemøte for å stabilisere oljemarkedet. Det etter at oljekartellet ikke klarte å bli enige om å kutte i produksjonen på sitt møte tidligere denne måneden, noe som har utløst det som omtales som en priskrig på olje.

WTI-prisen stuper

Også prisen på amerikansk lettolje er på vei kraftig nedover, der ett fat WTI-olje handles for 23,93 dollar, ned 10,62 prosent for dagen.

Ikke siden 2002 har WTI-oljen vært billigere enn den er onsdag ettermiddag.

USA har som flere andre land kommunisert at de vil benytte de lave oljeprisene til å fylle sine strategiske oljelagre (SPR). Prisdifferansen mellom Brent- og WTI-olje fortsetter å snevre seg inn, hvilket gjør det mindre attraktivt med amerikansk eksport.

