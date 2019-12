Pilot mistet oljejobben etter tinnitus-problemer, nå får han den igjen

Helikopterselskapet Bristow Norway er en av de store aktørene innen transport av oljearbeidere på norsk sokkel – og har blant annet en stor kontrakt med Equinor.

En av pilotene som flyr oljearbeidere til og fra plattformene ute i havet, var i 2015 involvert i en bilulykke. Noen år tidligere hadde han vært plaget med tinnitus og nå kom plagene tilbake for fullt.

Piloten ble full sykemeldt, gikk i behandling for tinnitusproblemene, men ble likevel i januar 2017 vurdert ikke å være skikket til å ha helseattesten han trenger for å ha flygerlisens.

Piloten ga beskjed om at han ønsket å bli frisk og komme tilbake i jobb igjen, framgår det av en dom fra Stavanger tingrett. Men i februar fikk han først utbetalt 5,6 millioner kroner i erstatning for tapt lisens – og så kom oppsigelsen fra Bristow.

Senere skulle helikopterselskapet avvise pilotens forespørsel om å få jobben tilbake – og dermed havnet saken i rettssystemet.

– Behandlingen går framover

Etter oppsigelsen var piloten skuffet, men han protesterte ikke. Likevel tok han noen uker senere kontakt med HR-sjefen i Bristow og viste til at behandlingen av tinnitusplagene gikk framover. Derfor håpte han at oppsigelsen ble omgjort.

Svaret fra Bristow var at nå var erstatningen fra forsikringsselskapet utbetalt, han var ikke regnet som skikket til å fly og slik var situasjonen.

Tariffavtalen for pilotene i Bristow sier at ansatte som har måttet slutte på grunn av medisinske forhold, har rett på gjenansettelse i løpet av fem år hvis det er ledig stilling.

Klar for jobb igjen

Mot slutten av 2017 mente behandleren som piloten gikk til, at han var friskmeldt. Piloten ga derfor beskjed til Bristow om at han var klar for å komme tilbake i arbeid igjen. Det ble avtalt et møte, men dette ble utsatt. I januar 2018 annonserte helikopterselskapet etter 12 nye piloter – men av dommen framgår det at dette ikke ble opplyst ovenfor den oppsagte piloten.

Han fikk ny helseattest på plass i februar og tok igjen kontakt med Bristow. Beskjeden derfra var at de akkurat hadde ansatt nye flygere, men at de skulle gi beskjed når det var aktuelt å ansette flere.

Ny tariffavtale

Piloten hørte ikke noe mer fra helikopterselskapet. Så, fra 1. april 2018, hadde ledelse og tillitsvalgte i Bristow forhandlet fram endringer i tariffavtalen – og punktet om rett til gjeninntredelse. Nå var det blitt tilføyd en bestemmelse om at hvis en ansatte hadde måttet slutte på grunn av medisinske forhold som «vil kunne bli forverret av arbeidsmiljøet i cockpit som for eksempel «tinnitus»», skal dette vurderes av ledelsen og tillitsvalgte.

Kort tid etter ble fire nye flygere tilbudt jobb i Bristow – men ikke piloten som hadde mistet jobben på grunn av tinnitus.

Han fikk beskjed om at hans krav var avvist – med henvisning til ny bestemmelse i tariffavtalen. Dette støttet også flygerforeningen i Bristow.

– Lyste ut en rekke stillinger

Derimot tok fagforeningen Parat opp saken – og krevde gjeninntreden og erstatning for den oppsagte piloten. Kravene får full støtte i Stavanger tingrett. Bristow hadde ikke grunnlag for å nekte ham å få jobben igjen, mener retten, og viser til at selskapet lyste ut en rekke nye pilotstillinger. Bristow satte med viten og vilje til side bestemmelsen i tariffavtalen som faktisk gjaldt da og som ga piloten rett til å begynne i jobb igjen, skriver retten.

I dommen blir det også klart at piloten har rett på erstatning for tap etter at han ble nektet en tariffestet rett til å begynne i jobb igjen. Her deler retten seg i synet på om forsikringsutbetalingen skal spille inn i utmålingen av summen. Flertallet mener imidlertid at det ikke skal ha noe å si. Det betyr også at piloten ikke vil være dekket av forsikringen hvis helseattesten mistes senere.

Konklusjonen er derfor at piloten skal få begynne igjen i stillingen i Bristow, han skal få 2,1 millioner etter inntektstap og Bristow skal betale hans saksomkostninger på 339.000 kroner. Dommen kan ankes.