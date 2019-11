Oljedirektoratet får ekstramillioner fra letegebyr

Fredrik Refvem

– Oljeselskapene som søker om tillatelse til å lete på norsk sokkel må betale et gebyr til staten for hver søknad. Dette året var antallet søknader noe høyere enn det vi hadde forventet – derfor får vi tilført mer midler for å dekke utgiftene ved det nødvendige merarbeidet. Det er altså gebyrpenger ut over det vi hadde budsjettert med som tilbakeføres til oss, forklarer Eldbjørg Vaage Melberg, kommunikasjonsrådgiver i Oljedirektoratet.

Olje og energidepartementet sendte fredag ut en forslag til Stortinget med endringer i statsbudsjettet for 2019 der bevilgningen til OD økes med 5,5 millioner kroner. Årsaken er blant annet merarbeid som følge av den økte pågangen.

I tillegg til økt saksbehandlingsmengde, skal en del av ekstrabevilgningen gå til å dekke økt tilsynsaktivitet.

– Hvilke tilsyn - med hvem og hvor?

-Oljedirektoratet har to typer tilsyn, sier Eldbjørg Vaage Melberg:

– Det ene er måleteknisk tilsyn, der vi sjekker at utstyr og målingene er riktige på landanlegg og ute på installasjonene. Dette er et uhyre viktige fordi målingene av produksjon og eksport av olje og gass gir grunnlag for beregning av både skatter og avgifter, for eksempel med hensyn til CO2-avgiften, sier Vaage Melberg.

– I tillegg deltar Oljedirektoratet i faste møter med selskapene som driver feltene på sokkelen, ulike typer lisensmøter.

Leting i godkjente områder

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområdene.

– Dette viser at interessen for norsk sokkel er svært høy, og at selskapene ønsker å bidra til langsiktig verdiskaping på norsk sokkel. Å påvise mer av våre ressurser gjennom leting er avgjørende for norske arbeidsplasser og fremtidig verdiskaping, og for finansieringen av hele velferdssamfunnet vårt, sa olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg da søknadene til TFO 2019 ble kjent 4. september.

Norske Shell

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er den årlige konsesjonsrunden for de best kjente leteområdene på norsk sokkel, og omfatter store deler av de tilgjengelige leteområdene.

– De siste to årene har det vært store tildelinger i TFO-rundene. Da er det ekstra gledelig at det fortsatt er så stor interesse for nytt leteareal, sier direktør for leting i Oljedirektoratet, Torgeir Stordal i september.

I tillegg til økt saksbehandlingsmengde, skal en del av ekstrabevilgningen gå til å dekke økt tilsynsaktivitet.

Oljedirektoratet (OD)

LES MER: Regjeringens utlysing av 90 nye oljelisenser møter kraftig motbør. - Det er som å pisse på klimastreikende ungdom.

Søknadsfrist for TFO 2019 var 27. august 2019. Hvilke selskaper som blir tildelt leteområder er ventet å bli klart i løpet av første kvartal 2020.

De forhåndsdefinerte områdene (TFO-arealene) er siden TFO 2018 utvidet med 5 blokker i Nordsjøen, 37 blokker i Norskehavet og 48 blokker i Barentshavet, ifølge Oljedirektoratet.

Jon Ingemundsen

Regjeringen vil betale for CO2-lagring på sokkelen

Dyrere bønn for CO2-lagring

En brønn Equinor som skal bore rett sør for Troll-feltet for å undersøke om det er mulig å lagre CO2 som et klimatiltak er blitt dyrere enn planlagt.

Regjeringen har forpliktet seg til å bidra med opptil 345 millioner kroner av totalt 535 millioner for å bore en undersøkelsesbrønn for CO2-lagring i Nordsjøen. Pengene ble satt av i revidert nasjonalbudsjett.

I olje og energidepartementet proposisjon til Stortinget som kom fredag, går det fram at Equinors oppdaterte utbetalingsplan viser et «utbetalingsbehov i 2019 på om lag 180 mill. kroner mot tidlegare estimert 150 mill. kroner.

Videre har arbeid med brønntesting og analyse økt. Resterende utbetalingsbehov for dette på 165 millioner kroner er foreslått i budsjettet for 2020. Det er derfor Equinors ekstra pengebruk som det blir satt av ekstra millioner til i denne om gang. Bevilgningen øker med 30 millioner kroner til 329 millioner kroner.