Vant havvindkontrakt på opptil 300 millioner kroner med Equinor

Det flytende havvindkraftverket Hywind Tampen skal ligge mellom oljefeltene Gullfaks og Snorre.

Nå har Wood Norge vunnet en kontrakt med Eqionor for modifikasjon av plattformene Gullfaks A og Snorre A for å forberede dem til å kunne ta imot strøm fra det flytende vindmøllekraftverket.

Stavanger og Sandefjord

Ingeniørarbeidet til prosjektet skal foregå i Stavanger og i Sandefjord. Etter det Aftenbladet erfarer har kontrakten en verdi på mellom 200 og 300 millioner kroner.

– Dette er en god kontrakt for oss og er midt i kjerneområdet av det vi jobber med, sier er fornøyd Lars Fredrik Bakke, toppsjef i Wood Norge.

Bakke sier videre at kontrakten Wood Norge har fått med Equinor har en varighet på tre år. For tiden arbeidet mellom 15 og 20 stykker med prosjektet, men om kort tid vil rundt 50 personer arbeide med å få prosjektet i havn.

– For oss er dette en tillitserklæring, og det er veldig interessant å være med Equinors reise gjennom energiovergangen og bidra til å skape gode løsninger for klima og bærekraft, sier Bakke.

Wood Norge

Tampen Hywind-utbyggingen har en beregnet pris på rundt 5 milliarder kroner, og skal inneholde 11 vindturbiner på 88 megawatt hver.

Strømmen fra kraftverket skal erstatte gasskraft på oljefeltene Gullfaks og Snorre. Den statlige støtten for utbyggingen kan komme på over 2,8 milliarder kroner. 2,3 milliarder gjennom Enova og drøyt 560 millioner kroner via NOx-fondet.

Ved å erstatte gasskraft med vindkraft i elektrisitetsforsyningen til plattformene i området, er det beregnet utslippskutt på 200 000 tonn CO₂-årlig. Prosjektet kan komme til å starte opp i løpet av 2022.

Viktor Klippen

– Gode markedsutsikter

Lars Fredrik Bakke i Wood Norge tror på gode framtidsutsikter i dette markedssegmentet og påpeker også at løsninger med å erstatte gasskraft med flytende havvind, er noe også oljeselskapet BP vurderer på britisk sokkel.

Framtiden ser spennende ut med mange muligheter, og markedet er økende.

Løsningen framover er ikke bare å erstatte fossile energikilder, men å gjøre det fossile fotavtrykket lavere, det gjør vi eksempelvis med å erstatte gasskraft med vindkraft på oljeinstallasjoner, sier Bakke.