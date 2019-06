Det er ingen personskader om bord på plattformen, melder Equinor.

– Kollisjonen på Statfjord-feltet skjedde da forsyningsskipet lastet ferskvann om bord i Statfjord A. Båten kom ut av posisjon og støtte borti et område av plattformen. Det er skader på plattformen, men det er for tidlig å si noe om omfanget, sier Morten Eek.

Kjetil Fossmark Nordvik ved Nordsjø- og miljøseksjonen i Sør-Vest politidistrikt opplyser til fredag morgen til Aftenbladet at politiet vil opprette undersøkelsessak etter sammenstøtet.

Har du tips eller innspill i saken. Ring oss på 05150 eller send epost til tips@aftenbladet.no

Livbåtstasjon truffet

Equinor

Det er rammeverket på en livbåtstasjon, som holder fem livbåter, som ble truffet.

– Vi vil nå vurdere hvordan livbåtene fungerer, sier Eek.

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da kollisjonen skjedde. To søk og redningshelikopter (SAR) samt et helikopter fra Hovedredningssentralen har fløyet folk fra Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A. Det er nå 58 personer igjen på plattformen.

LES OGSÅ: Fisketråler satte seg fast ved Gullfaks C

– Så lenge det er tvil om evakueringsmulighetene, har vi valgt å flytte personell til andre plattformer, sier Eek.

Jon Ingemundsen

Ptil: - Alvorlig når livbåtkapasiteten blir redusert

Petroleumstilsynet (Ptil) satte krisestab og har vært i beredskap i morgentimene etter ulykken. Kollisjon mellom fartøy og plattformer/installasjoner offshore er noe myndigheten frykter og som har såkalt storulykkepotensial.

– Vi har fulgt hendelsen tett fra vår beredskapssentral og ser alvorlig på det som har skjedd. Det har vært et sammenstøt med et fartøy og livbåtkapasiteten er redusert på grunn av dette, sier Øyvind Midttun, pressekontakt i Petroleumstilsynet (Ptil) til Aftenbladet.

Han forteller at beredskapssentralen i natt ble bemannet med fagfolk som har fulgt Equinors håndtering av hendelsen. Ved 08.30-tiden forteller Midttun at beredskapssentralen tas ned igjen.

– Det er alvorlig når livbåtkapasiteten blir tatt ned og Equinor må flytte folk bort med helikopter, sier Midttun.

Om Ptil skal granske hendelsen er ikke avklart.

– Timene og dagene framover vil komme opp med ny informasjon, sier Midttun.

På vei til land

Equinor har mønstret sin beredskapsorganisasjon.

Områdeberedskapsfartøyet «Stril Herkules» er på feltet og bistår installasjonen med å avklare skadeomfanget.

Det nesten 80 meter lange forsyningsskipet PSV «Sjøborg» hadde tolv personer om bord. Equinor opplyser ikke om noen av disse er skadet etter sammenstøtet eller hvordan det er gått med båten, men PSV «Sjøborg» er på vei til land for egen maskin.

Skipet eies av Skansi Offshore på Færøyene og jobber hovedsakelig på norsk side av Nordsjøen, men har også hatt oppdrag i britisk sektor, i Aberdeen og i Nederland etter at det ble sjøsatt i 2011.

– Ingen av de om bord har fått skader, heldigvis. Vi har heller ikke fått skader på skroget. Vi vet ikke hvorfor vi kom ut av posisjon og vil undersøke dette grundig. Det var ikke dårlig vær i området i natt, sier administrerende direktør Jens Meinhard Rasmussen i Skansi til NRK.

Arkivbilde: Andreas Askildsen

Fakta om Statfjord A

Produksjonsstart: 24. november 1979.

Total vekt Statfjord A: 241,600 tonn

Lagringsvolum: 206,000 m³

Total høyde: 270 meter

Operatør: Equinor

Fakta om Sjøborg

Total vekt: 7200 tonn

Dødvekt: 4700 tonn

Deck Cargo: 2500 tonn

Rederi: Skansi

Maks fart: 14 knop

Her finner du mer fakta om supplyskipet fra Færøyene.