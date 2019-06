Det er ingen personskader om bord på plattformen, melder Equinor.

– Kollisjonen på Statfjord-feltet skjedde da supplybåten lastet ferskvann om bord i Statfjord A. Båten kom ut av posisjon og støtte borti et område av plattformen. Det er skader på plattformen, men det er for tidlig å si noe om omfanget, sier Morten Eek.

Arkivbilde

Livbåtstasjon truffet

Det er rammeverket på en livbåtstasjon, som holder fem livbåter, som ble truffet.

– Vi vil nå vurdere hvordan livbåtene fungerer, sier Eek.

Det var 276 personer om bord på Statfjord A da kollisjonen skjedde. To søk og redningshelikopter (SAR) samt et helikopter fra Hovedredningssentralen har fløyet folk fra Statfjord A til Statfjord B og C, og Gullfaks A. Det er nå 58 personer igjen på plattformen.

– Så lenge det er tvil om evakueringsmulighetene, har vi valgt å flytte personell til andre plattformer, sier Eek.

På vei til land

Equinor har mønstret sin beredskapsorganisasjon.

Områdeberedskapsfartøyet «Stril Herkules» er på feltet og bistår installasjonen med å avklare skadeomfanget.

Det nesten 80 meter lange supplyfartøyet PSV «Sjøborg» hadde tolv personer om bord. Equinor opplyser ikke om noen av disse er skadet etter sammenstøtet eller hvordan det er gått med båten, men PSV «Sjøborg» er på vei til land for egen maskin.

Skipet eies av Skansi Offshore på Færøyene og jobber hovedsakelig på norsk side av Nordsjøen, men har også hatt oppdrag i britisk sektor, i Aberdeen og i Nederland etter at det ble sjøsatt i 2011.

– Ingen av de om bord har fått skader, heldigvis. Vi har heller ikke fått skader på skroget. Vi vet ikke hvorfor vi kom ut av posisjon og vil undersøke dette grundig. Det var ikke dårlig vær i området i natt, sier administrerende direktør Jens Meinhard Rasmussen i Skansi til NRK.