Miljøvernere tapte klimasøksmålet mot staten

Fikk ikke medhold i ankesaken.

I november ble det arrangert markeringer over hele landet til støtte for klimasøksmålet mot staten. Her fra Eidsvolls plass i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Høsten 2016 saksøkte Greenpeace og Natur og Ungdom den norske stat. Søksmålet var en protest mot tildelingen av letelisenser i nye områder nord og øst i Barentshavet.

Organisasjonene mener ti oljelisenser i disse områdene bryter med Grunnlovens paragraf 112, den såkalte miljøparagrafen.

Saksøkerne fikk ikke medhold for påstanden i Oslo tingrett, men anket avgjørelsen. Nå er det klart at heller ikke Borgarting lagmannsrett ga medhold i at Grunnloven er brutt.

«Terskelen for brudd på bestemmelsen ligger høyt, og domstolene bør utvise tilbakeholdenhet ved overprøving av vedtak som er truffet gjennom grundige politiske prosesser i regjeringen og Stortinget,» skriver lagmannsretten i en pressemelding.

Hos Natur og Ungdom (NU) blir dommen møtt med blandede reaksjoner.

– Vi er skuffet over at dette ikke blir sett på som et brudd på Grunnloven. Samtidig er vi glade for at vi har fått flere delseire, sier NU-leder Therese Hugstmyr Woie til Aftenbladet.

Hun viser spesielt til at lagmannsretten understreker at Norge har et ansvar for utslipp forårsaket av norsk olje og gass, også når forbruket skjer i andre land.

