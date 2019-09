Google-drage krasjet under testflyging

Aftenbladet har tidligere omtalt at da Google-selskapet Makani gjennomførte den første testflygingen med en strømproduserende drage utenfor Karmøy, var det vellykket.

– Dette har vært en milepæl for oss. Vårt samarbeid med norske interesser har vært svært positivt, og vi ser fram til flere flyginger i framtiden, skrev administrerende direktør Fort Felker på bloggen sin.

Selskapet gjennomførte imidlertid to testflygninger utenfor Karmøy i august – og den andre endte med at dragen styrtet i Nordsjøen, skriver nettstedet Windpower Offshore.

– En suksess!

California-selskapet Makani, som har jobbet med teknologien i over 10 år, har siden 2013 vært en del av Googles innovasjonsselskap X. Tidligere i år meldte selskapet at det nå er et selvstendig selskap eid av Alphabet, eierselskapet til Google, og at man har inngått et partnerskap med Shell om havvind-løsningen.

Den revolusjonerende teknologien baserer seg på en strømproduserende drage som er festet med en flere hundre meter lang wire til en flytende, oppankret bøye til havs. Dragen, med en vingespenn på 28 meter, drives rundt i loop av vinden, og det er en datastyrt kontrollmekanisme på selve dragen som styrer den slik at det blir optimal utnyttelse av vinden. Vingene på den svære dragen har påmontert åtte vindturbiner og disse produserer strøm som så føres ned til bøyen og videre i kabel til land.

Selv om dragen altså krasjet under andre testflyging, fastholder Felker at testene hadde vært en suksess.

– Ga mye ny info

Under andre testflyging var dragen i lufta i rundt en time og fløy da looper og produserte strøm. Men på grunn av en kontrollsystemfeil mistet dragen kontrollen og styrtet, skriver Windpower Offshore.

– Vi lærte så mye om dynamikken når dragen flyr, og prosessen med å ta av og lande. Begge flygningene ga oss masse ny informasjon som vi nå skal analysere og bruke for å forbedre systemet, sier Felker.

Så skal Felker og resten av Mekani-gjengen tilbake til Marine Energy Test Centre (Metcentre), som drifter testområdet utenfor Sandve sør på Karmøy, for lenger testflyginger neste år.