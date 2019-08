Equinor får 2,3 vindmilliarder: - Nå er det opp til oss

Enova har gitt tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til det som blir verdens største flytende havvindpark, dersom Equinor og partnerne bygger den ut. Det ble kjent på en pressekonferanse klokken 14 torsdag.

Støttebeløpet til Equinors prosjekt som skal bidra til å forsyne oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar kraft, er det største fra Enova noensinne, skriver Enova i en pressemelding.

– Både Norge og verden vil trenge mer fornybar kraft i den store omstillingen vi skal gjennom. Flytende havvind kan bli en enorm energiressurs om vi lykkes i å redusere kostnadene slik at flytende vind på sikt blir konkurransedyktig med andre energikilder. Da trenger vi prosjekter som Hywind Tampen, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova om vedtaket.

Equinor

Equinor har også sendt ut en pressemelding. Har tar selskapet et visst forbehold:

– Støtten partnerskapet får på Hywind Tampen-prosjektet demonstrerer norske myndigheters vilje til å investere i og utvikle flytende havvind og fornybar energiforsyning. Med denne støtten har vi tatt et viktig steg videre for å kunne realisere prosjektet. Nå blir det opp til partnerskapet å modne prosjektet videre til en endelig investeringsbeslutning i løpet av høsten, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Nye energiløsninger i Equinor i meldingen.

Hywind Tampen-vindparken vil bestå av 11 vindturbiner med en samlet kapasitet på 88 MW. Vindparken vil kunne dekke om lag 35% av det årlige kraftbehovet til de fem plattformene Snorre A og B og Gullfaks A, B og C. I perioder med mye vind vil andelen kunne være betydelig høyere.

De sju partnerne i Snorre og Gullfaks planlegger for en mulig investeringsbeslutning for Hywind Tampen-prosjektet høsten 2019.

ONS-jubel

Stavanger og Rogaland er allerede i front innen havvind, både i norsk og europeisk målestokk med sentrale kompetansemiljøer, har Leif Johan Sevland, administrerende direktør i ONS tidligere sagt til Aftenbladet. Nå stiller han seg først i køen av gratulanter.

– Dette er en gledens dag, når vi nå er ett steg nærmere å realisere en perfekt synergi mellom tradisjonell olje- og gassindustri sammen med fornybar energi. ONS har lenge vært en av de fremste arenaene for promotering av teknologioverføringer mellom næringer og fremsnakking av offshore vind. ONS 2020 vil ta diskusjonene enda lenger, med mer fokus på fornybar energi og teknologioverføringer, sier Leif Johan Sevland, administrerende direktør i ONS.

Fredrik Refvem

Også Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger er fornøy. Han har tro på et havvind-eventyr med utspring fra olje- og gass-klyngen i Stavaner-regionen.

– Selskaper som Equinor og Aker Solutions løfter oss inn i et nytt industri eventyr med sin havvind-teknologi. Norge har råd til å satse på flytende havvind, og nå kommer støtten en har ventet på. Med støtten fra Enova investerer Norge i ny industri, og det er veldig, veldig gledelig, sier Minge.