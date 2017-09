– Statoil kan spare på Johan Sverdrup-utsettelse

Bildene viser den spektakulære sammenkoblingen av boreplattformen til Johan Sverdrup-feltet denne uken. Første fase en av feltutbyggingen er godt i gang, under budsjett og foran tidsskjema, ifølge Statoil.

Skvise hardere

Andre fase av utbyggingen kan operatør Statoil med fordel vente med, mener Frian Årsnes, direktør for olje og gass i analysebyrået Econ Consulting.

– Å avvente utviklingen av feltsenter 2 bittelitt kan være nytting for Statoil for å se om de kan få litt høyere oljepris. Samtidig, dersom oljeinvesteringene er på vei ned, så kan det være penger å spare på å ha litt is i magen, sier Årsnes.

LES OGSÅ:

Johan Sverdrup sikrer jobber de neste 50 årene

Øyvind Sætre, Aibel

Fakta: Johan Sverdrup-feltet Fase 1: Omfatter utbygging av fire plattformer, tre undervannsinstallasjoner for vanninjeksjon, kraft fra land, eksportrørledninger for olje (Mongstad) og gass (Kårstø). Rundt 60 prosent av utbyggingen fullført. Produksjonsoppstart sent i 2019. Fase 2 Omfatter utvikling av ytterligere en prosessplattform til feltsenteret + satelittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsirahøyden. Produksjonsoppstart 2022. Kilde: Statoil

Statoil har allerede gjort enorme kostnadskutt i prosjektet. Nyheten om at nye fem milliarder er spart inn, ble sluppet mandag. Nå trenger Statoil og partnerne på feltet en oljepris på bare 25 dollar fatet for å gå i pluss.

Årsnes anslår at gigantfeltet opprettholder oljeinvesteringer på 150-170 milliarder kroner årlige i Norge de nærmeste årene, og er derfor ekstremt viktig for leverandørene.

John Petter Reinertsen

– Uten Johan Sverdrup-funnet, hadde vi nok sett flere konkurser som følge av finanskrisen, sier Årsnes.

Statoil gir gass

Prosjektdirektør Kjetel Digre i Statoil avviser at selskapet kan tenke seg å utsette fase to. Han lover full gass framover i prosjektet.

– Johan Sverdrup-feltet skal utvikles på en ansvarlig og god måte, og det gir det mest mening å gjør dette tidlig, sier Digre.

Utsirahøyden, området hvor feltet ligger 160 kilometer vest for Stavanger, skal forsynes med kraft fra land. Kravet fra Stortinget bidrar til at Statoil står fast på oppstart i 2022.

– Vi skal ha på plass elektrifiseringen, ikke bare for Johan Sverdrup, men for resten av Utsirahøyden, og det skal skje innen 2022, sier Digre.

Så langt i prosjektet har det vært få problemer.

– Men vi er bare 60 prosent på vei, og det er fortsatt utrolig mye som skal skje, store og spektakulære ting. Da følger vi ekstra med, med hjertet litt i halsen, sier Digre.

– Johan Sverdrup kan bli den siste kjempen på norsk sokkel

Øyvind Sætre, Aibel

Leverandørene venter på mer jobb

Boreplattformen til Johan Sverdrup er Aibels største prosjekt noensinne, ifølge konsernsjef Mads Andersen i Aibel.

– Både finansielt og størrelsesmessig er dette det største vi har gjort, sier Andersen i Aibel til Aftenbladet.

Også Aibel ser helst at flere nye prosjekter blir vedtatt bygget.

– Fase 2 og andre planlagte prosjekter er kjempeviktig for en leverandørindustri som har mistet store deler av grunnlaget sitt de siste årene. Det er kjempeviktig, sier Andersen.

Industrien venter på andre fase av Johan Sverdrup-utbyggingen, i tillegg til Johan Castberg og en Snorre-utvidelse.

– Alt er mat for norsk leverandørindustri og for oss, sier Andersen.

198.000 olje-jobber kuttet i britisk oljebransje

Fredrik Refvem

Olje- og energiminister Terje Søviknes, som var til stede under sammenkoplingen av boreplattformen, mener Johan Sverdrup-feltet er en «Guds lykke» for verftsindustrien og leverandørbedriftene.

– Oljeprisfallet og de 50.000 jobbene som er borte, er bare en flau bris i forhold til hva vi kunne opplevd hvis vi ikke hadde Johan Sverdrup, sa Søviknes.

Dette er kjerneprøven fra den eneste letebrønnen i Lofoten

– Oljesmurte bedrifter må se ut

Norsk oljeservice bør bruke de neste fire-fem årene til å vurdere markedet i Norge og ute i verden, mener Frian Årsnes, som er direktør for olje og gass i analysebyrået Econ Consulting.

– De nærmeste fem årene vil være veldig utslagsgivende for hvordan markedet utvikler seg. To stortingsvalg vil avklare mye politisk og vi vil se hvordan alle de nye el-bil-modellene slår ut på bilmarkedet i Europa. Det er ikke til å stikke under en stol at bruken av energi går ned med el-bilene, som får ut ca 80 prosent av energien i batteriet i motsetning til bensin og dieselbiler som er nede i 30-40 prosent energiutnyttelse i drivstoffet, sier Årsnes.

Fram til 2050 iallfall tror han norsk olje og gass-ressurser vil produseres uten problem og som planlagt.

– Men det som er spennende nå, er å se om letevirksomheten går ned, og hva som i så fall er årsaken. Er det på grunn av det politiske klima, for eksempel at leterefusjonsordningen forsvinner, eller at oljeindustrien ser at horisonten for olje og gass er begrenset etter 2050, sier Årsnes.

Han ser et paradoks: Dersom en hadde stoppet all leting i dag og kuttet kostnadene i industrien ned til et minimum, så ville en fått mest penger igjen til fellesskapet for olje- og gass-felt som er utbygd. Det er et paradoks en står ovenfor nå. Skal en bruke mer penger på å lete etter olje og gass med usikker fremtid, eller er det mest innbringende er å bruke dagens sokkel som melkeku og forsøke å få mest mulig ut av eksisterende ressurser, sier Årsnes.

I denne bransjen er det jobb-bonanza

Reuters: Regjeringen planlegger skattefradrag for oljeproduksjon lengst nord

TFO 2017: Aldri har så mange selskap søkt om å få lete etter mer olje og gass