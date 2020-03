Kværner dropper utbytte og sjefen kutter i lønnen

Kværner ber aksjonærene stemme mot forslaget om utbytte. Konsernsjef Karl-Petter Løken har fått innvilget lønnskutt på ti prosent.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Karl-Petter Løken kutter i grunnlønnen med ti prosent. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Erlend Skarsaune Journalist

Neste uke skulle Kværners aksjonærer egentlig bevilge utbytte til seg selv. Opprinnelig hadde styret i selskapet foreslått til generalforsamlingen 24. mars å vedta 0,50 kroner for hver aksje, men nå bes aksjonærene om ikke å stemme for forslaget.

I en børsmelding viser Kværner til at de er robuste. Men slik koronapandemien utvikler seg, er det viktig å opprettholde «selskapets finansielle robusthet». Å droppe utbytte nå vil «styrke Kværners evne til å håndtere situasjonen og å kunne levere fremtidige resultater og skape verdier til aksjonærene».

Aasta Hansteen-plattformen til Equinor ble gjort endelig klar ved Kværners verft på Stord i mars 2017. Foto: Marie von Krogh

Les også Kværner sender 1220 innleide utenlandske arbeidere ut av landet

Kutter grunnlønnen til toppsjefen

Kværner foreslår også likevel ikke å øke kompensasjonen til medlemmer i styret.

Begge forslagene støttes av hovedaksjonær hovedaksjonær Aker Kværner Holding – som igjen får støtter av sine to eiere, Aker ASA og den norske stat.

I tillegg har konsernsjef Karl-Petter Løken foreslått at grunnlønnen hans kuttes med ti prosent. Forslaget støttes av styret, framgår det av meldingen, og vil bli gjennomført umiddelbart.

Kværner varsler også at de vil gi fem millioner kroner til de kommunale helsemyndighetene i både Stord og Verdal, for å støtte arbeidet med å redusere spredning av koronaviruset. Et tiltak selskapet selv har gjort, er å sende hjem arbeidere som bor på verftene i Stord og Verdal i arbeidsperioder.

Les også Gigantskipet på Johan Castberg-feltet er forsinket

Bekymret Sætre

Flere leverandørbedrifter innen oljebransjen har varslet om krevende tider og flere har varslet permitteringer.

Mange av dem har Equinor som svært viktig kunde – Kværner har vunnet mange store kontrakter for Equinor de siste årene. Konsernsjef Eldar Sætre sier til Aftenbladet at han nå ikke bare er opptatt av situasjonen for Equinor, som han tross fall både i oljepris og aksjekurs mener er solid. Sætre peker på at det nå er en svært krevende for leverandørindustrien.

– De har for ikke så lenge siden kommet seg gjennom en tøff nedtur og så kommer dette. Så det er enda verre for dem. Vi er veldig opptatt av så godt vi kan å ta hensyn også til leverandørene denne situasjonen, for vi er også helt avhengig av leverandørindustrien og at også de lykkes, sier Sætre.

Sætre har selv varslet at han og resten av konsernledelsen i Equinor dropper årsbonusen for 2020.