Oljeprisen holder nivået før Opec-møte

Med oljeprisen høyere enn på to år, øker også antall oljerigger i arbeid på land i USA. Nå er 747 rigger i arbeid, etter at produsentene ser at prisene begynner å bli attraktive, skriver Reuters. Dette er første gang siden juli at antallet stiger. Dette fører til at prisen på amerikansk råolje - West Texas intermediate (WTI) - synker et halvt prosent mandag morgen, til 58,68 dollar for ett fat.

Fredag steg WTI-prisen over 59 dollar, etter at en lekkasje på oljerørledningen Keystone, som forbinder oljesandfeltene i Canada med USA. Når 590.000 fat flyter gjennom rørledningen daglig, blir en lekkasje merkbar.

Mens amerikansk olje synker noe, holder nordsjøolje (brent) stand. Så langt mandag har prisen for ett fat steget noe, til 63,80 dollar.

Her er forventningen at medlemslandene i oljekartellet Opec torsdag vil bekrefte avtalen med Russland om fortsatt kutt i produksjonen. Opprinnelig varer avtalen til mars neste år, men energiminister Alexander Novak sa fredag at Russland er klar for å diskutere en ytterligere forlengelse, skriver Reuters, men uten å nevne hvor lenge produksjonskuttet bør vare.

Dermed gjør usikkerheten rundt Russlands posisjon og økt produksjon i USA at råoljeprisene nå ikke vil stige særlig mer, mener analytikere Reuters viser til - og også få en nedgang.

