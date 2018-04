Milliardkontrakter til Aibel, Aker Solutions og Kværner

Kontrakten som tildeles Aibel omfatter ingeniørarbeid, innkjøp og bygging (EPC) av dekket til en ytterligere prosessplattform (P2) som utvider prosesskapasiteten på Johan Sverdrup feltet fra 440.000 til 660.000 fat olje per dag etter oppstart av fase 2 i 2022.

Verdien på denne kontrakten er på nærmere 8 milliarder kroner.

- Nært og godt samarbeid med våre leverandører har vært viktig for forbedringene vi har gjort i første fase av Johan Sverdrup utbyggingen. Intensjonsavtalene med tre av hovedleverandørene fra fase 1 er et uttrykk for at vi ønsker å videreføre erfaringene, samarbeidet og kompetansen inn i andre fase av utbyggingen. Dette er et godt utgangspunkt for å levere neste fase av Johan Sverdrup sikkert, med kvalitet og på kost, sier Kjetel Digre, prosjektdirektør for Johan Sverdrup i Statoil i en pressemelding.

Statoil avholder pressekonferanse om tildelingene klokken 10.00 på Fornebu i Oslo.

Kontrakt til 3,4 milliarder

Statoil har også bestemt at et konsortium bestående av Kværner og Aker Solutions gjennom et delt samarbeid skal gjennomføre ingeniørarbeid, innkjøp og bygging av en ny utstyrsmodul på rundt 5000 tonn for stigerørsplattformen til Johan Sverdrup-feltet.

I tillegg omfatter avtalen modifikasjonsarbeid på feltsenteret, og installasjon- og integrasjonsarbeid ute på feltet i forbindelse med fase to av utbyggingen. Arbeidet vil starte i andre kvartal 2018 og ferdigstilles i 2022.

-Fra den tidlige fasen i prosjektet har vi arbeidet tett med Statoil for å redusere kostnader og øke effektiviteten i dette prosjektet. Nå ser vi fram til å jobbe sammen med Kværner i neste fase av prosjektet, sier Luis Ajuro, konsernsjef i Aker Solutions i en pressemelding.

Involverer 2000 ansatte

På topp vil arbeidsoppdraget involvere 2000 ansatte i de to selskapene i avtalen som er verdt vel 3,4 milliarder kroner.

-For oss i leverandørindustrien er det gledelig å se at våre omfattende forbedringstiltak gir slike resultater som vi ser i dag. Kværners strategi er å vokse innen markedet for oppgradering og modifikasjon, typisk ved å bygge nye moduler slik som i dette prosjektet.

-Vår styrke er at vi over tid har bygget en ekspertise for å levere noen av de mest krevende prosjektene i verden. Basert på dette har Kværner blitt anerkjent i hele industrien for å levere sikkert, forutsigbart og til fastsatte tidsfrister, sier Idar Eikrem, fungerende konsernsjef i Kværner, i en pressemelding.