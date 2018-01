Rapport: USA kan bli verdens største oljeprodusent

Steve Gonzales / TT / NTB Scanpix

Energibyrået venter at USA vil øke oljeproduksjonen med 1,1 millioner fat per dag, opp fra tidligere forventninger med en stigning på 870.000 fat.

Landet produserer per nå 9,9 millioner fat olje per dag, noe som ifølge IEA-rapporten er landets høyeste nivå på over 50 år. Økes produksjonen slik det er forventet, vil USA produsere over ti millioner fat med olje per dag i 2018.

Rapporten viser til stigningen i oljeprisen som en betydelig grunn til at landets produsenter vil øke produksjonen betraktelig i løpet av året.

Mandag stiger oljeprisen svakt igjen, etter en nedgang siste del av forrige uke. Rundt klokken 07 er spotprisen for ett fat nordsjøolje 68,8 dollar.

Global oljeproduksjon falt

Prisveksten mandag tilskrives at Saudi Arabia og Russland søndag gjentok at de vil fortsette med produksjonskutt ut året - og muligens også lenger. Kuttavtalen fra slutten av 2016 mellom oljekartellet Opec, hvor Saudi Arabia regnes som det viktigste medlemsladet, og blant annet Russland, har bidratt til prisvekst gjennom hele 2017.

I et intervju med Bloomberg uttaler energiministerene Alexander Novak og Khalid Al-Falih at oljemarkedet ennå ikke er i balanse. De forventer det vil skje mot slutten av året eller i 2019.

– Verdens to største oljeproduserende og -eksporterende land vil fortsette samarbeidet til det beste for oljeindustrien og til det beste for stabiliteten, sier Novak.

Landen er enige om å forsette samarbeidet utover 2018, selv om det ikke blir et kutt-samarbeid.

Lavere produksjon fra Nordsjøen og Venezuela bidro ytterligere til et fall i den globale oljeproduksjonen i fjorårets siste måned. I desember i fjor falt produksjonen til 97,7 millioner fat.

Venezuela har i mange år vært en oljekonge og sitter på verdens største oljereserver. I fredagens rapport skriver IEA at landets produksjon falt til 1,61 millioner fat om dagen.

– Dette er verdens største uplanlagte produksjonsfall, skriver energibyrået.

Problemene i Venezuela er blant faktorene som har hjulpet oljeprisen over 70 dollar, skriver Reuters.

Ser oljeprisen mellom 60 og 70 dollar

Oljeprisens stigning kan forklares av en rekke faktorer. Energibyrået trekker frem optimisme blant investorer som høyner sine investeringer på grunn av uroen rundt atomavtalen i Iran og demonstrasjonene i landet, industristopp i Libya og problemene med oljerørledningen Forties i Storbritannia.

– Den generelle oppfatningen om at markedet strammer seg til er den dominerende faktoren for stigningen i oljeprisen, samtidig som man ser med bekymrede øyne på produksjonen i Venezuela, skriver IEA.

Om vi får se prisen høyere enn 70 dollar i 2018 er de usikre på og er noe tiden får vise. Vi kan forvente et år med mye svingninger, avslutter energibyrået.

Analytiker Teodor Sveen-Nilsen i Sparebank 1 Markets tror heller ikke på en oljepris over 70 dollar i 2018, men han er blitt mer positiv til utviklingen, skriver E24. Troen på høyere oljepris skyldes økt etterspørsel, mer uro og dermed risiko (nettopp i Venezuela, sammen med Iran) og at lagrene av olje er blitt mindre. Nå tror meglerhuset på 65 dollar i år og neste år, før oljeprisen vil øke til 67 og 70 de neste årene.