Rekordstrøm av penger for Lundin - men utgiftene øker for oljeselskapet

Midt oppe i skattelister og USA-valg har oljeselskapet Lundin lagt fram sine resultater for tredje kvartal. Her kan det Stockholm-noterte selskapet vise til at det med en kontantstrøm på 230 millioner dollar - rundt 1,9 milliarder kroner – aldri før har hatt et så godt kvartal.

Konsernsjef Alex Schneiter peker særlig på Edvard Grieg-feltet i Nordsjøen, som han viser til produserer over forventningene.

– Tredje kvartal har vært nok en periode med gode operasjonelle og finansielle leveranser, takket være ressurser med høy kvalitet som fortsetter å prestere sterkt, og høyere råvarepriser. For andre kvartal på rad rapporterer vi driftsresultat (EBITDA) som overstiger 500 millioner dollar og også en rekordhøy fri kontantstrøm for kvartalet på rundt 230 millioner dollar, sier Schneiter i en melding.

Totalt endte omsetningen for kvartalet på 636,4 millioner dollar (5,3 milliarder kroner), med et driftsresultat på 503,5 millioner dollar (4,2 milliarder kroner). Etter skatt er overskuddet på 62,6 millioner dollar (523 millioner kroner).

Samtidig som kontantstrømmen økte, gikk produksjonen ned sammenlignet med samme periode i fjor. Da produserte Lundin olje og gass tilsvarende 89.200 fat per dag, mens det nå er 78.200 – en nedgang på 12 prosent.

Samtidig øker kostnadene til utvinning av olje og gass. I tredje kvartal 2017 var kostnaden per fat på 3,54 dollar, nå er den på 3,70 dollar. Tidligere har også Equinor rapportert om økte utgifter i tredje kvartal, og dette er også noe administrerende direktør Grethe Moen i Petoro har lagt merke til. Det statlige oljeselskapet ser tegn til at utgiftene øker, noe Moen karakteriserte som urovekkende.

Mens Lundin nå i hovedsak har sin aktivitet knyttet til norsk sokkel, har oljeselskapet tidligere vært inne i blant annet Sudan. Her har svenske påtalemyndigheter varslet foretaksbot på tre millioner svenske kroner og inndragning av økonomiske gevinster på 3,3 milliarder svenske kroner knyttet til virksomhet i landet fra 1997 til 2003. Lundin har siden 2010 vært mistenkt for brudd på menneskerettighetene i Sudan, men avviser selv dette.