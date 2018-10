Equinor selger eierandeler i gammelt gassfunn til polsk oljeselskap

I 1976 ble Tommeliten/Alpha, som er et gass og kondensatfelt, funnet. ConocoPhillips er operatør for feltet, mens Equinors eierandel er på 42,38 prosent.

Denne selger nå Equinor til, i norsk sammenheng, oljemyggen PGNiG fra Polen.

For det betaler PGNiG 220 millioner dollar, vel 1,7 milliarder kroner.

Netto utvinnbare ressurser fra Tommeliten/Alpha er 52 millioner fat oljeekvivalenter.

– Equinor har en ambisjon om å endre og fornye norsk sokkel i tiårene framover, og det betyr også at vi må prioritere. Derfor selger vi denne eiendelen slik at vi kan konsentrere oss om prosjekter og eiendeler som skaper høyere verdi for oss, sier Jez Averty, Equinors områdedirektør for Drift Sør i Nordsjøen, i en pressemelding.

Equinor skriver at transaksjonen følger salg av eierandeler og operatørskap i King Lear-funnet til Aker BP 15. oktober.