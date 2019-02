Equinor bedrer resultatet

For fjerde kvartal 2018 leverer Equinor et justert driftsresultat på 4,4 milliarder dollar, 37,4 milliarder kroner, og 1,5 milliarder dollar, 12,75 milliarder kroner, etter skatt i fjerde kvartal 2014.

Dette er en oppgang fra 3,956 milliarder dollar som ble lagt fram for 2017.

Resultatet er imidlertid litt svakere enn analytikerne hadde forventet. Det var på 4,8 milliarder dollar for fjerde kvartal.

– Sterk drift og høy produksjon ga solide resultater og kontantstrøm i et kvartal med betydelige markedssvingninger. Vi leverte økt avkastning for året som helhet, og forventer økt inntjening også fremover. Etter sterke forbedringer de senere år, foreslår styret å øke kvartalsutbyttet med 13 prosent til 0,26 USD per aksje, sier konsernsjef for Equinor ASA, Eldar Sætre.

24 letebrønner

Ved utgang av året 2018 hadde Equinor fullført 24 letebrønner, hvorav ni med drivverdige funn.

Equinor leverte en samlet egenproduksjon på 2,170 millioner fat oljeekvivalenter per dag i fjerde kvartal, en økning fra 2,134 millioner per dag i samme periode i 2017.

Økningen skyldtes hovedsakelig porteføljeendringer og nye brønner, spesielt på land i USA. Nye felt som kom i produksjon bidro også til økningen. Forventet naturlig produksjonsnedgang, i tillegg til redusert gassavtak, motvirket delvis denne økningen. Equinor leverte den høyeste produksjonen noensinne i 2018, med en underliggende produksjonsvekst på mer enn 2 %.

Justerte letekostnader i kvartalet var 417 millioner USD, opp fra 274 millioner USD i fjerde kvartal 2017, hovedsakelig som følge av høyere seismikk- og boreaktivitet.

Økt utbytte

Styret i Equinor foreslår for generalforsamlingen at utbyttet økes med 13 prosent til 0,26 USD per aksje for fjerde kvartal.

- Equinor leverer allerede industriledende avkastning, og forventer å øke avkastningen og kontantstrømmen ytterligere fremover. Vi leverte rekordhøy produksjon i 2018, og vi er godt posisjonert for lønnsom vekst i årene fremover. Internasjonalt tar vi i økende grad rollen som operatør, og vi styrker Brasil som et kjerneområde for Equinor. På norsk sokkel forventer vi å levere et rekordhøyt produksjonsnivå i 2025, sier Sætre.

- Vi har en sterk og meget lønnsom portefølje av prosjekter som kommer i produksjon mot 2025. I 2019 starter vi produksjonen fra Johan Sverdrup, som forventes å levere en total platåproduksjon på nær 300.000 fat per dag til Equinor, med en balansepris under 20 dollar per fat, sier Sætre.

Kostnadskutt slo positivt ut

Da Equinor la fram sitt siste resultat under navnet Statoil for ett år siden, kunne selskapet også konstatere at kostnadskuttene og oppgangen i oljeprisen slo positivt ut for selskapet.

Bare i 2017 gjorde konsernsjef Eldar Sætre 1,3 milliarder i kutt, eller kostnadsforbedringer. Med det har Statoil i gjennomsnitt oppnådd årlige effektiviseringsgevinster på 4,5 milliarder dollar, vel 38,2 milliarder kroner, fra 2013.

I 2018 noterte også selskapet at det endelig tjente penger på USA-satsingen etter flere år med store utfordringer. Balanseprisen på de kompliserte skiferoljeprosjektene var da kommet ned i 50 dollar fatet.

Selskapet hadde da over flere år foretatt kostnadskutt. Dette kombinert med høyere oljepris, som i fjor lå på rundt 70 dollar fatet, førte til at aksjenverdien et par uker før framleggelsen av årsresultatet fra 2017 lå på 187,3 kroner. Noe som var det høyeste nivået siden 2014.

Oljeprisen onsdag morgen ligger like i underkant av 62 kroner fatet.

Equinors toppår resultatmessig er fra 2012 da selskapet leverte et justert driftsresultatet på 193,2 milliarder kroner.