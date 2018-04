Stavanger-mann inn i Seadrill-styret etter at oljegigant unngikk konkurs

Da oljeprisen begynte å falle i 2014, var John Fredriksens riggselskap Seadrill blant de som fikk det tøffest. Oljeselskapene strupet pengebruken, og leieprisen for en borerigg falt dramatisk. Seadrill slet med å holde seg flytende, og søkte i september i fjor om konkursbeskyttelse (under Chapter 11) i USA.

Nå har domstolen i Houston godkjent Seadrills plan for å komme tilbake i sunn drift, melder Reuters. Milliarder av dollar i gjeld blir slettet og ny egenkapital hentes inn.

– Selskapet vil ha en fantastisk konkurransemessig fordel med den nye balansen, sa Seadrills advokat Spencer Williams under den 90 minutter lange høringen.

Et nytt styre på sju personer er pekt ut for å ta Seadrill trygt videre. Blant dem er Stavanger-mannen Kjell-Erik Østdahl, skriver Dagens Næringsliv. Han har vært direktør i Seardrill, og har også jobbet for Statoil og oppkjøpsfondet Hitec Vision. Østdahl er gift med Siri Kalvig. Han ønsker ikke å kommentere sitt nye styreverv.

DN skriver at redningsplanen til Seadrill innebærer at mer enn 40 banker utsetter forfall på 5,7 milliarder dollar. Usikret obligasjonsgjeld på 2,3 milliarder dollar omgjøres til eierandel, og riggselskapet skal tilføres ferske penger med 880 millioner dollar i lån og 200 millioner dollar i egenkapital. John Fredriksen vil eie rundt 30 prosent.