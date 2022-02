Olje-Norges hemmelige avtale med US Navy

Den unge oljenasjonen Norge var på desperat jakt etter kunnskap om dype dykk. Da gjorde myndighetene en hemmelig avtale med US Navy. Den slo helt feil. Men amerikanerne jublet over informasjonen de fikk.

Norge hadde stort behov for kunnskap om dykking og håpet at amerikanerne kunne hjelpe Olje-Norge.

I januar 1974 fikk den norske marinen på plass en avtale med US Navy. Avtalen ga nordmennene, som også inkluderte Det Norske Veritas og Norsk Undervannsinstitutt, tilgang til US Navys nødtabeller for dypdykking. Bakgrunnen var et stort behov for kunnskap som var helt nødvendig for å drive dypdykking på norsk sokkel.

Men så lett var det ikke.

Norske myndigheter slo selv fast i 1967 at de hadde ansvaret for å godkjenne dykkertabeller, dykkeroperasjoner, de enkelte dykkere og få på plass utdanning av dykkere. Men et hovedproblem gjensto:

Norske myndigheter hadde ikke tilgang til brukbare dykkertabeller, som enkelt forklart sier noe om hvor raskt en dykker kan dekomprimeres etter dykket, men også noe om hastighetene for å trykkesette dykkere til aktuell arbeidsdybde.

Nazilegen

Avtalen med amerikanerne var ikke første forsøk på å få tak i dykkertabeller som gjorde det mulig å frakte gass og olje til fastlands-Norge.

Selskapet Nordive hadde allerede vært i kontakt med den vesttyske legen Siegfried Ruff. Men Nordive trakk seg raskt ut av samarbeidet og ville ikke stille flere dykkere til disposisjon til dykkerforsøk.

Da tok staten over.

Ruff var ikke hvem som helst: Som trofast nazist var han en del av Hitler-regimets herjinger under den andre verdenskrig. Han fikk relativt frie rammer til å gjøre forsøk på mennesker og utsette dem for trykk. Han ble anklaget for at eksperimentene hans i fangeleiren Dachau førte til at 80 fanger døde, men ble frikjent. Han ble senere ansatt av US Army for å arbeide ved sykehuset i Heidelberg.

Møte før forsøksdykket i Vest-Tyskland i 1973. Lege Ole-Erik Iversen, til venstre, Karl G. Müller, Hans D. Fust og Sigfried Ruff.

Her utførte Ruff forsøk på mennesker og trykksetting for arbeid i store høyder, før han ble leder ved Institut für Flugmedizin i Bad Godesberg, utenfor Bonn. Industridepartementet, Arbeidstilsynet og Sjøforsvaret tok i 1972 kontakt med Siegfried Ruff.

Viktigheten av å få på plass dykkertabeller, ble understreket i et brev fra Arbeidstilsynet til kontinentalsokkelkontoret som lå under Industridepartementet.

«Tabellene vil, når de er utarbeidet, bli til offentlig benyttelse ved dypdykking på kontinentalsokkelen.»

Grønt lys ble gitt i desember 1972. Arbeidstilsynet ba om 52 000 kroner fra kontinentalsokkelkontoret for å få utarbeidet helium- og okysgentabeller for bruk kommersielt til 200 meter dybde. Sjøforsvaret stilte to topp kvalifiserte dykkere til disposisjon. Forsøkene var mislykket, og begge dykkerne ble skadet. Erstatningssaken mellom de to og den norske staten er i 2022 ennå ikke avrundet.

Etter det mislykkede dykkeforsøket holdt Arbeidstilsynet kontakten med Ruff, men samarbeidet ebbet etter hvert ut.

Varslet Arbeidstilsynet

Lege Ole-Erik Iversen fra Bergen ble sendt ned til Tyskland for å være observatør og bistå de to nordmennene. Han sier at verken dykkerne eller han selv ble informert om at Nordive ikke ville bli med lenger, men ut i forsøket forstod han raskt hvorfor.

En rapport som Iversen skrev etter dykket ble holdt hemmelig og dukket først opp 35 år senere. Her la Iversen fram problemene og at de to norske dykkerne ble skadet i forsøket. Skadene skjedde i et tredje dykket som gikk til 150 meters dybde i kammeret.

– På den tiden visste jeg ikke noe om Ruff og hans fortid. Jeg gremmes over hele opplegget der nede i dag og at myndighetene innledet samarbeid med en nazilege som hadde utført forsøk på krigsfanger. Det var en lege ved instituttet som utarbeidet noen matematiske tabeller. Men de fungerte overhodet ikke. Dette skrev jeg til Arbeidstilsynet. Norske myndigheter visste om at det ikke fantes brukbare tabeller på den tiden, men dykkingen fortsatte. Dykkingen etter forsøkene i Bonn må karakteriseres som eksperimentell, sier Iversen til Aftenbladet.

Rør fra Statfjord-feltet til fastlandet ble et prestisjeprosjekt for norske myndigheter. Her er Statfjord A-plattformen i oktober 1977.

Hemmelig dypvannskomité

Industridepartementet hadde i 1972 opprettet Deep Water Pipeline Project Committee (DWP) eller den såkalte dypvannskomiteen. I komiteen satt Arne-Johan Arntzen og Jens Smith-Evensen fra Sjøforsvaret som medlemmer, sammen med en representant fra Det Norske Veritas, DNV, to representanter fra to norske dykkerselskap og en representant fra prosjektkomiteen (DWP). Rundt seg hadde de et sekretariat av medarbeidere.

Dens viktigste oppgave var å sørge for at norsk petroleum kom hjem i rør til fastlandet. Komiteen arbeidet på vegne av Industridepartementet og Oljedirektoratet.

Våren 1974 ble det planlagt en tur til militære institusjoner i USA. Sjefen for Sjøforsvarets Dykker- og Froskemannsskole, orlogskaptein Arne-Johan Arntzen, og lege Jens Smith-Evensen reiste sammen til USA.

Det viktigste formålet med turen ble understreket mot slutten av reiseplanen:

«Arntzen sørger for å kjøpe inn U.S Navy Diving Tables til DWP-sekretariatet under turen».

Alt arbeid skjedde i fortrolighet.

Norsk fiasko …

Tabellene var utviklet ved The US Navy experimental diving unit i Panama City, Florida. Senteret var regnet som det fremste innen dykkeforskning.

Opprinnelig håpet myndighetene å få tilgang til tabeller i dybdeområdet mellom 300 og 360 meter. Men dette hadde ikke amerikanerne. Deres tabeller gikk bare ned til 116 meter og kunne ikke brukes kommersielt - de var såkalte nødtabeller for bruk ved for eksempel redningsaksjoner av U-båtmannskap på havbunnen. Selv om tabellene sirkulerte i bransjen, hadde Norge ikke skaffet seg offisiell tilgang til tabellene.

Det var også formålet; myndigheten ville skaffe tabellene for å gi dem til norske dykkerselskap for at de skulle ta opp konkurransen med de utenlandske.

Etter reisen til USA måtte derfor norske myndigheter skuffet erkjenne at etter reisen til USA at US-Navys tabeller ikke kunne brukes av norske dykkerselskap.

Oljedirektoratet var involvert i arbeidet med å skaffe dykkertabeller fra USA. Her har OD mottatt et brev før den forestående reisen i 1974.

… amerikansk suksess

Amerikanerne var på sin side strålende fornøyd med utvekslingsavtalen med Norge. Noe av det som ble trukket fram, var det undervannsbaserte lyttesystemet som amerikanerne hadde på oljeinstallasjoner og rigger i norsk farvann. Systemet kunne fange opp «fiendtlig» U-båt-aktivitet. I en rapport fra den amerikanske ambassaden i Oslo hjem til USA i 1975 skrev ambassadøren:

“…Ikke bare i økt norsk militær kapasitet og derfor bidrag til Nato, men i direkte flyt av data og material.”«Det sonar og undervannsbaserte lyttesystemet er ekstremt aktivt og nyttig for US Navy”…

Og litt lengre ned ei rapporten:

«(...)Vi satte nordmennene på plass da vi følte at informasjonsflyten ble for ensidig, og vi antydet at vi kanskje kom til å stenge programmet, etter dette ble nordmennene langt mer aktive.»

Rapporten fra den amerikanske ambassaden ble avklassifisert i 2006.

I 1981 ble det gjort et dykkeeksperiement til 500 meter i trykkammer i Bergen.

Ingen gjennombrudd

Heller ikke arbeidet med de såkalte norske dykkertabellene på starten av 1980-årene ble en suksess. Albert Johnsen, sivilingeniør, tidligere nordsjødykker og dykkerleder i Mobil og Statoil, sier til Aftenbladet at selskapene flikket litt på ulike tabeller de hadde selv, men at disse var hemmelige og ikke ble utvekslet med myndigheter eller mellom dykkeselskapene.

– De selskapene som hadde raskest dekompresjonstabeller, vant de fleste kontraktene i oljeindustrien. Vi registrerte også at selskaper brukte US Navys tabeller som grunnlag og laget sine egne «kommersielle» tabeller som var enda raskere enn nødtabellene fra US Navy. Resultatet ble at det var så mange problemer med trykkfallsyke, eller «bends», at flere dykkeoperasjoner stoppet helt. Mobil hadde store problemer med dette de første årene på Statfjord. Vi fikk orden på dette med trykkfallsyke og unngikk dette. Jeg ønsket å jobbe videre med å få orden på langtidsvirkninger og redusere såkalte mikrobobler i blodet, men det klarte vi ikke, forteller Johnsen.

I en gjennomgang til Helsedirektøren i 1977 kom det fram at dykkere hadde 100 ganger større dødsrisiko på jobb enn en industriarbeider.

Mot stadig større dypder

På 1980-tallet ble det gjennomført en rekke eksperimentelle dypdykk ved trykkammer i Bergen. Disse ble gjennomført fordi oljeindustrien forserte utbygginger til stadig større dybder, og da oppsto også behovet for rørledninger på enda større dyp.

1981 til 504 meter.

1983 til 350 meter.

1985 til 450 meter.

1986 til 360 meter.

1989 til 220 meter.

Mange dokumenter som omhandler dykking har vært hemmeligholdt og ikke framme tidligere. Blant annet om Oljedirektoratets aktive rolle for ikke å sette begrensninger ved 180 meter.

Diskusjoner internt i staten

Da Oljedirektoratet, OD, ville ha gjennomført et forsøksdykk til 400 meter i trykkammer i Bergen i 1984, skrev OD i bestillingen at US Navys tabeller skulle brukes. Året etter advarte Arbeidstilsynet på sin side mot disse tabellene under anleggsdykking på betongunderstell i Gandsfjorden.

I et brev, som var unntatt offentlighet, skrev Kommunal- og arbeidsdepartementet til Olje- og energidepartementet at Oljedirektoratet mente det var fullt forsvarlig å dykke til 350 meter.

Oljedirektoratet anbefalte i 1986 og 1987 400 meter som dybdegrense for dykking.

Helsedirektoratet hadde imidlertid i 1982 advart Oljedirektoratet sterkt mot dykking til 300 meter. Også Arbeidstilsynet frarådet dykking til større dybder enn 180 meter.

Oljedirektoratet tok initiativ til og ledet en arbeidsgruppe som så på dypdykking i 1986. Gruppen slo fast at det kunne dykkes på 400 meter. Men helserisikoen for dykkere ble ikke nærmere vurdert.

– Ettersom behovet for å dykke dypere økte i 1980-årene, måtte Oljedirektoratet skaffe en slags konsensus i industrien om at det var gjennomførbart innenfor teknologiske grenser, men de så vekk fra de negative helseeffektene. Dybdegrensene ble mer eller mindre utvidet i takt med industriens behov, kommenterer Albert Johnsen.

Magne Ognedal var sentral i Oljedirektoratet på den tiden, han skriver i en kort kommentar:

– Mulige helseeffekter var en del av myndighetenes vurderinger. OD vurderte om dykking kunne gjennomføres på en forsvarlig måte, det vil si med minimal risiko for ulykker og helseskader.

Utover 1990-årene fortsatt advarslene om negative helseskader og dårlig tilrettelagte forhold for dykking. Da et nytt forsøksdykk til 250 meter gikk galt i 2002, og seks av åtte dykkere ble skadet, slo De nasjonale forskningsetiske komiteene slo fast i et møte i desember 2002:

«Det var hevet over enhver tvil at dykkere ble skadet som en følge av deltakelse i eksperimentelle dykk og dykkerpraksis».

Den administrative grensen for dykking ble etter det satt til 180 meter.

Det har grensen vært siden.