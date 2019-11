Milliardkontrakter til Aker Solutions og Apply Sørco

Tjenestene i rammeavtalene er avgjørende for at vi skal kunne drive sikkert og bærekraftig på norsk sokkel. Jeg er glad kontrakten tildeles to norske leverandører som begge har lang erfaring og solide resultater å vise til. Både Apply Sørco og Aker Solutions kjenner installasjonene våre godt, sier Vår Energis Annethe Gjerde i en pressemelding.

Avtalene som Vår Energi har inngått med Apply Sørco og Aker Solutions er rammeavtaler for vedlikehold- og modifikasjonstjenester for feltene Vår Energi opererer på norsk sokkel.

Flere felt omfattes av avtalen

Dette betyr at felt som Goliat-feltet i Barentshavet, Marulk, Balder, Ringhorne, Ringhorne Øst og Jotun i Nordsjøen omfattes av avtalen.

Etter det Aftenbladet forstår har denne rammeavtalen en verdi på flere milliarder kroner.

Avtalene omfatter tjenester innen drift, vedlikehold, modifikasjon og konstruksjon har en varighet på tre år med opsjon på forlengelse med ytterligere to år.

– Skilte seg ut

Vår Energi skriver videre i pressemeldingen at både Apply Sørco og Aker Solutions har solid historikk og lang erfaring fra norsk sokkel.

– Begge leverandørene skilte seg ut fra konkurrentene med spesielt sterke resultater innen tekniske løsninger, produktivitet og helse, miljø og sikkerhet. I tillegg er Vår Energi opptatt av å skape lokale ringvirkninger – spesielt knyttet til selskapet sine aktiviteter i Barentshavet. Bidrag og tilstedeværelse i Nord-Norge var derfor en del av evalueringskriteriene, skriver Vår Energi i pressemeldingen.