32 ordførere krever umiddelbare oljegrep fra regjeringen

I et felles opprop advarer ordførerne i 32 kommuner om full stans i nye oljeprosjekter. De krever umiddelbare tiltak fra regjeringen for å sikre arbeidsplasser.

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er blant dem som har signert oppropet. Her er hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre under valgkampen i fjor sommer. Støre er en av mottakerne av brevet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

– Vi ber om at regjeringen umiddelbart setter inn tiltak som vil avhjelpe den dramatiske situasjonen for Norges viktigste næring, heter det i oppropet, som er signert av ordførerne i blant annet Stavanger, Bergen, Bodø, Ålesund, Sandnes, Haugesund, Trondheim og Kristiansand.

Brevet er sendt til statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), finanskomiteen på Stortinget og partilederne.

– Flere norske kommuner rammes i dag av en dobbel krise, både covid-19-pandemien og den globale oljekrisen. De fleste opplever allerede stor arbeidsledighet, men for kommuner som har et næringsliv med vesentlig olje- og gassrelatert virksomhet, er situasjonen enda mer alvorlig, skriver ordførerne.

– Bør endres snarest

De mener at tiltaket som vil ha størst betydning for å sikre arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen, er å forskuttere selskapenes skattefradrag.

– For å stimulere olje- og gassbransjen som er i en dyp krise på grunn av lav oljepris og koronakrisen for øvrig, bør Stortinget snarest endre skattereglementet og innføre avskrivninger samme år som investeringen foretas. Næringen trenger stabilitet i aktivitetsnivået, og ikke minst sikre fagkompetansen, arbeidsplassene og rekrutteringen, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), som har gått i bresjen for initiativet.

Ordførerne mener at skatteendringene vil gjøre flere investeringer lønnsomme, noe som igjen kan bidra til å holde ansatte i arbeid i leverandørindustrien.

«For eksempel vet vi at Aker BP vil kunne iverksette et prosjekt dersom en får gjennomslag for disse endringene. Det er estimert at utbyggingen av prosjektet vil generere 3 000 årsverk», heter det.

– Vil gi økt likviditet

I tillegg vises det til at Equinor har 20 større prosjekter i Norge som kan startes innen utgangen av 2022.

– Dette er et målrettet forslag som umiddelbart vil få effekt fordi det vil gi selskapene økt likviditet og forbedret prosjektøkonomi som bidrar til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Det vil skape aktivitet i leverandørindustrien som vil bidra til å sikre arbeidsplasser i kommuner over hele landet, skriver ordførerne.

Her er den fullstendige listen over kommunene som har signert oppropet: Alstadhaug, Alver, Asker, Aukra, Aure, Austrheim, Bodø, Bergen, Eigersund, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Herøy, Kongsberg, Kristiansand, Porsgrunn, Lindesnes, Rana, Randaberg, Stjørdal, Verdal, Sør-Varanger, Sandnes, Stavanger, Gjesdal, Trondheim, Tysvær, Ulstein, Øygarden, Sola, Stord, Ålesund.

Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun. Foto: Jon Ingemundsen