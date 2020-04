33 ordførere krever umiddelbare oljegrep fra regjeringen

I et felles opprop advarer ordførerne i 33 kommuner om full stans i nye oljeprosjekter. De krever umiddelbare tiltak fra regjeringen for å sikre arbeidsplasser.

Publisert: Publisert: I dag 10:40

Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

NTB-Marius Helge Larsen

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er blant dem som har signert oppropet. Her er hun sammen med Ap-leder Jonas Gahr Støre under valgkampen i fjor sommer. Støre er en av mottakerne av brevet. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix.

– Vi ber om at regjeringen umiddelbart setter inn tiltak som vil avhjelpe den dramatiske situasjonen for Norges viktigste næring, heter det i oppropet, som er signert av ordførerne i blant annet Stavanger, Bergen, Bodø, Ålesund, Sandnes, Haugesund, Trondheim og Kristiansand.

Brevet er sendt til statsminister Erna Solberg (H), olje- og energiminister Tina Bru (H), finansminister Jan Tore Sanner (H), finanskomiteen på Stortinget og partilederne.

– Flere norske kommuner rammes i dag av en dobbel krise, både covid-19-pandemien og den globale oljekrisen. De fleste opplever allerede stor arbeidsledighet, men for kommuner som har et næringsliv med vesentlig olje- og gassrelatert virksomhet, er situasjonen enda mer alvorlig, skriver ordførerne.

– Bør endres snarest

De mener at tiltaket som vil ha størst betydning for å sikre arbeidsplasser innen olje- og gassnæringen, er å forskuttere selskapenes skattefradrag.

– For å stimulere olje- og gassbransjen som er i en dyp krise på grunn av lav oljepris og koronakrisen for øvrig, bør Stortinget snarest endre skattereglementet og innføre avskrivninger samme år som investeringen foretas. Næringen trenger stabilitet i aktivitetsnivået, og ikke minst sikre fagkompetansen, arbeidsplassene og rekrutteringen, sier Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap), som har gått i bresjen for initiativet.

Ordførerne mener at skatteendringene vil gjøre flere investeringer lønnsomme, noe som igjen kan bidra til å holde ansatte i arbeid i leverandørindustrien.

«For eksempel vet vi at Aker BP vil kunne iverksette et prosjekt dersom en får gjennomslag for disse endringene. Det er estimert at utbyggingen av prosjektet vil generere 3.000 årsverk», heter det.

– Vil gi økt likviditet

I tillegg vises det til at Equinor har 20 større prosjekter i Norge som kan startes innen utgangen av 2022.

– Dette er et målrettet forslag som umiddelbart vil få effekt fordi det vil gi selskapene økt likviditet og forbedret prosjektøkonomi som bidrar til å opprettholde aktiviteten på norsk sokkel. Det vil skape aktivitet i leverandørindustrien som vil bidra til å sikre arbeidsplasser i kommuner over hele landet, skriver ordførerne.

Her er den fullstendige listen over kommunene som har signert oppropet: Alstahaug, Alver, Asker, Aukra, Aure, Austrheim, Bergen, Bodø, Eigersund, Gjesdal, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Herøy (Nordland), Kongsberg, Kristiansand, Kristiansund, Lindesnes, Porsgrunn, Rana, Randaberg, Sandnes, Sola, Stavanger, Stjørdal, Stord, Sør-Varanger, Trondheim, Tysvær, Ulstein, Verdal, Øygarden, Ålesund.

Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun. Foto: Jon Ingemundsen