Han skal inn i Equinor-styret

Valgkomiteen i Equinor anbefaler at selskapets bedriftsforsamling velger Finn Bjørn Ruyter som nytt styremedlem.

Dette melder Equinor tirsdag morgen.

Roy Franklin har gitt valgkomiteen beskjed om at han ikke stiller til gjenvalg.

Hafslund.

Øvrige anbefalinger fra valgkomiteen er gjenvalg av Jon Erik Reinhardsen som styreleder, valg av Jeroen van der Veer som nestleder samt gjenvalg av Wenche Agerup, Bjørn Tore Godal, Rebekka Glasser Herlofsen, Anne Drinkwater og Jonathan Lewis.

Finn Bjørn Ruyter er konsernsjef i Hafslund E-CO AS. Han har også erfaring blant annet innenfor olje- og krafthandel i Norsk Hydro og krafthandel i Elkem.

Ruyter er styreleder i E-CO Energi AS. Ruyter er også styremedlem i Vistin Pharma ASA, Fortum Oslo Varme AS, Sysco AS og Europower AS.

Ruyter er utdannet sivilingeniør fra NTNU og har en MBA fra Handelshøyskolen BI.

Nytt valg til Equinors styre finner sted i selskapets bedriftsforsamling tirsdag 4. juni.