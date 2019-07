Equinor øker utvinningen fra Gudrun-feltet

Partnerne i Gudrun-lisensen har besluttet å investere i et vanninjeksjonsanlegg på Gudrun-feltet for å øke utvinningen fra reservoaret. Levetiden kan dermed forlenges med tre år på feltet i forhold til opprinnelig plan, skriver Equinor.

- Vi er glad for at vi sammen med partnerne har besluttet å investere 2,4 milliarder kroner i videreutvikling av Gudrun-feltet sier prosjektdirektør Tom Elseth i Equinor. Vanninjeksjon skal øke utvinningen fra reservoaret og vil utnytte eksisterende infrastruktur på feltet. Dette er et robust og godt prosjekt, sier Elseth

Eiere på Gudrun-feltet er Equinor (operatør) 36 prosent, Neptune 25 prosent, OMV 24 prosent og Repsol 15 prosent.

Gudrun er bygd ut med en plattform stående på havbunnen med en tradisjonell stålstruktur. Plattformen har kapasitet for delvis behandling av olje og gass, før hydrokarbonene sendes i rør til Sleipner.