Etter oljesjokket: Nå blir det billigere bensin og diesel

Tirsdag morgen setter bensinkjeden Circle K ned listeprisene på bensin og diesel med 20 øre literen, etter et dramatisk ras i oljeprisen.

Tirsdag setter bensinkjeden Circle K ned listeprisene på diesel og bensin, etter et kraftig fall i oljeprisen. Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix

Markedet frykter priskrig på olje, etter at Russland og Saudi-Arabia ikke klarte å bli enige om kutt i produksjonen, og oljeprisen har rast til ned mot 30 dollar fatet, skriver E24.

Det kan gi lavere priser på drivstoff og gagne bilister, flyselskaper og rederier. Bensinkjeden Circle K barberer sine listepriser allerede tirsdag.

– Tirsdag morgen går både bensin- og dieselprisen ned med 20 øre literen. Det er et svar på fallende innkjøpspriser i markedet for raffinerte produkter, sier informasjonssjef Pål Heldaas i Circle K til E24.

– Det er særlig fallet i råoljeprisen som senker bensin- og dieselprisene. Siden 24. februar har vår listepris på 95 blyfri falt med 55 øre og prisen på diesel har falt med 59 øre, sier Heldaas.

Lokalt kan imidlertid kunder oppleve at prisene går opp tirsdag, noe som er vanlig når kjeden innfører en ny listepris. Da setter Circle K-stasjonene først prisen på nivå med listeprisen, men etter hvert vil dette falle som følge av lokal priskonkurranse, påpeker Heldaas.

– Sjelden så store jafs

Circle K har 473 drivstoffutsalg rundt omkring i landet.

Fra tirsdag blir listeprisen på 95 blyfri satt ned til 16,90 kroner literen, fra 17,10 kroner literen.

Prisen på diesel settes ned til 15,92 kroner literen, fra 16,12 kroner literen.

– Det er veldig sjelden vi tar så store jafs. Sist vi gjorde det på bensin var 10. januar, og da skjedde det etter et prishopp i kjølvannet av at en iransk general ble drept i et droneangrep, sier Heldaas.

– De fleste korrigeringene ned er på 10 øre eller mindre, sier han.

USAs drap på den iranske generalen Qasem Soleimani tidlig i januar førte til rekordpriser på 17,61 kroner literen på bensin og 16,96 kroner literen for diesel hos Circle K.

Den siste tiden har kjedens listepriser avtatt noe i takt med fallende oljepriser, og før kjedens store jafs tirsdag morgen lå prisene på 95 blyfri på 17,10 kroner og diesel på 16,12 kroner literen.

Kan falle videre

Oljeprisfallet mandag var det største på mange år. Heldaas sier at det er et visst etterslep på innkjøpsprisene. Holder oljeprisen seg lav, kan det bety videre prisfall på bensin og diesel.

– Det har vært et stort fall i råoljeprisen. Vi selger ikke råolje, da hadde det blitt mye større fall i prisene. Det er en egen dynamikk i markedet for raffinerte produkter, og en forsinkelse i våre innkjøpspriser når råoljeprisen faller, sier Heldaas.

– Det betyr at med den utviklingen vi ser nå, kan selv vi som ikke er fulltids oljeanalytikere fremskrive at det kan bli ytterligere fall i drivstoffprisene fremover, hvis råoljeprisen forblir på dette nivået, eller fortsetter å falle, sier Heldaas.

– Hva kan dette få å si for bensinkjedene fremover?

– Bensinkjedene følger utviklingen tett. Fall i våre innkjøpspriser vil nå kundene, fordi det er såpass intens priskrig i lokalmarkedene, sier Heldaas.

Påvirkes også av kronekursen

Det er ikke bare oljeprisen som spiller inn når kjedene skal kjøpe inn bensin og diesel i markedet. Selv om oljeprisen har falt, blir dette delvis motvirket av en svekkelse av kronen mot dollar.

– Fallet i oljeprisen motvirkes av en svakere krone mot dollaren, som bremser fallet i innkjøpsprisene, sier han.

Kjedene kjøper inn diesel og bensin priset i dollar, og kronen har svekket seg fra 9,29 kroner til 9,51 kroner mot dollar den siste uken.

Det betyr at en kjede som kjøper inn bensin for én million dollar, må ut med rundt 9,51 millioner kroner, som er rundt 200.000 kroner mer enn for én uke siden.

Circle K understreker at prisene kan variere mye, blant annet grunnet lokal konkurranse. Innkjøpsprisen utgjør bare rundt 30 prosent av pumpeprisen, og avgiftene står fast.

– Det er intens kriging i lokalmarkedene, så det påvirker prisene, sier Heldaas.