Etter at oljeprisen i 2014 begynte fallet, har mange mistet jobben i bransjen. I Norge er antall sysselsatte i petroleumsnæringen redusert fra 232.000 i 2013 til 184.000 i 2016 - en nedgang på 50.000 personer, viste tall Statistisk sentralbyrå la fram i januar.

På britisk side har langt flere mistet jobben. Her har antallet personer tilknyttet oljebransjen sunket fra rundt 500.000 i 2014 til 315.000 på slutten av fjoråret, skriver The Guardian. Det gir en nedgang på 185.000 jobber.

Men det stopper ikke der. I første halvdel av 2017 har ytterligere 13.000 jobber tilknyttet oljebransjen forsvunnet, viser nye tall fra bransjeforeningen Oil & Gas UK.

– Det verste jeg har vært med på

Mesteparten av jobbene som har forsvunnet, er indirekte knyttet til oljebransjen, i leverandørbransjen og i servicenæringer som restauranter og hoteller.

– Jeg har jobbet i denne industrien i 45 år og dette er det verste jeg har vært med på. Jeg klarer ikke å se noe lys i enden av tunnelen. Hvis det er noen utvikling, er det at ting blir verre, sier fagforeningsleder Steve Todd i RMT (Rail, Maritime & Transport Workers’ Union).

Han mener at situasjonen også går utover de har jobb.

– De må jobbe lenger skift. Mange har måttet ta lønnskutt, noen ganger på mellom 20 og 30 prosent, sier Todd.

Få investeringer

Bransjeforeningen Oil & Gas mener at de største jobbkuttene nå er gjennomført, men ser fortsatt utfordringer. Det letes lite og investeres lite på britisk side av Nordsjøen.

Men på ett område er det vekst - opphugging av gamle oljerigger, skriver The Guardian. Her har regjeringen foreslått endringer i skattereglene for å hjelpe bransjen, med endelig avgjørelse ventet senere i høst. Da er det også snakk om å endre skattereglene for å gjøre det mer attraktivt å øke utvinningen fra gamle oljefelt.