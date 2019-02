Oljevernet i nord er ikke godt nok, mener Riksrevisjonen.

I slutten av mars skal Riksrevisjonen legge fram en rapport om hvordan myndighetene skal få oljevirksomhet i nordområden til å fungere sammen med fiskeri og miljø. Teknisk Ukeblad skriver at utkastet til rapporten viser at det finnes tilgjengelig utstyr for oljevern i nord, men at hverken det eller systemene takler vær, bølger, isforhold og mørketid.

Disse forholdene, koblet med dårlig infrastruktur, gjør at utslipp vil ha alvorlige konsekvenser og være vanskelig å begrense. Riksrevisjonen mener at dårlig samarbeid mellom myndighetsorganer, og da spesielt Miljødirektoratet og Kystverket, gjør det usikkert om de er i stand til å takle et stort utslipp.

Oljevernutstyrets kapasitet er heller ikke testet i større øvelser, heter det i rapporten. For enkelte brønner er det bare planlagt med mekanisk oppsamling, noe som har mindre effekt om vinteren. Dermed vil det være stor risiko for at et oljeutslipp om vinteren ikke vil samles opp som planlagt.

Riksrevisjonen mener også at det er for lite kunnskap om konsekvensene på lang tid av seismikkskyting på fisk og sjøpattedyr. Oljeselskapene bruker seismikk til å kartlegge undergrunnen for å lete etter olje og gass, eller for å planlegge utvinning av ressursene.

Dermed er sameksistensen mellom fiskeri og petroleum sikret på en god nok måte, mener Riksrevisjonen.

Mens Miljødirektoratet vil avvente endelig rapport før de kommenterer, viser beredskapsdirektør Johan Marius Ly i Kystverket at de har investert i utstyr som skal takle forholdene i nord.

– Det er ingen som jobber med beredskap som vil si at det er nok, men vi løser noen utfordringer med det nye utstyret. Hadde det skjedd et stort utslipp i nordområdene, hadde vi likevel vært avhengige av å hente utstyr fra andre steder i landet, sier Ly.