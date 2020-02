Klarsignal for et av norsk sokkels minste felt

Aker BPs Skogul-felt starter produksjonen i mars

Skogul-feltet skal produsere via Alvheim-skipet. Foto: Jarle Aasland

Ola Myrset Journalist

Oljedirektoratet har godkjent oppstart for Skogul-feltet i Nordsjøen. Produksjonen skal etter planen starte i mars.

Aker BP er operatør på feltet, mens PGNiG er partner.

Det anslås at Skogul inneholder 9,4 millioner utvinnbare fat olje. Det er dermed et av de minste feltene på norsk sokkel. Til sammenligning inneholder giganten Johan Sverdrup 2,6 milliarder fat.

9,4 milliarder fat olje har en salgsverdi på knapt fem milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs.

1,5 milliarder

Skogul bygges ut med en havbunnsramme som er tilknyttet produksjonsskipet på Alvheim-feltet.

Utbyggingskostnaden er beregnet til 1,5 milliarder kroner.

– Skogul bidrar til god ressursutnyttelse i Alvheim-området. Prosjektet er et eksempel på at selv små felt kan skape verdier for rettighetshaverne og det norske samfunnet, underdirektør sier Arvid Østhus i OD i en melding.

