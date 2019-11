Fersk rapport: Oljeselskapene må kutte samlet oljeproduksjon med en tredjedel innen 2040

Det er E24 som først omtalte rapporten, som ble publisert 1. november.

– Denne analysen viser at hvis selskapene virkelig ønsker å minske den økonomiske risikoen og være en del av klimaløsningen, må de krympe produksjonen, sier olje- og gassanalytiker Mike Coffin, som har skrevet rapporten, i en pressemelding.

Parisavtalen

Coffin mener at analysen viser at hvis oljeselskapene og myndighetene forsøker å utvikle alle sin olje- og gassreserver, vil ambisjonen fra Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader mislykkes.

Ifølge rapporten må de største børsnoterte oljeselskapene kutte sin produksjon med rundt 35 prosent for å nå målene. Hvor mye hvert selskap må kutte varierer, beroende på andelen av lavkarbonprosjekter i porteføljene. ConocoPhillips må kutte mest med hele 85 prosent. Shells portefølje er mest i tråd med målene og må kutte minst med 10 prosent.

Equinor-støtte

Per i dag er ingen av verdens største børsnoterte selskaper i rute for å nå Paris-målene. Men rapporten slår fast at det er en økende trend blant investorer å fokusere på bærekraftige investeringer.

Equinor forpliktet seg tidligere i år til å lede an med sterk støtte til målene i Parisavtalen sammen med verdens største investorer i Climate Action 100+. Investorer som forvalter til sammen 33.000 milliarder dollar, blant disse er DNB, Nordea og Storebrand, står bak initiativet Climate Action 100+

Fakta: Parisavtalen Vedtatt på klimatoppmøte i desember 2015, signert av verdens land i 2016.

Slår fast at den globale oppvarmingen skal holdes under 2 grader og helst begrenses til 1,5 grader.

Over 180 land har levert inn frivillige utslippsmål som skal gjøre verden klimanøytral i slutten av århundret. Dette betyr at det ikke slippes ut mer klimagasser en det som fjernes eller fanges i atmosfæren.

Utslippmålene skal oppdateres hvert femte år, men de er ikke folkerettslig bindende.

Typiske farlige klimagasser er CO2 og metan.

Rike land skal fra 2020 skaffe minst 100 milliarder dollar til klimatiltak i fattige land.

Fattige land som rammes av rammes av klimaendringer får ikke erstatning, men kan få økonomisk støtte fra rike land.

Karbonbudsjetter

Analysen advarer også om at selskapenes karbonbudsjetter legger til grunn nivåer av fangst og lagring av karbon som kanskje ikke blir realisert innen tidsrammen.

Carbon Tracker har lenge varslet om en karbonboble i markedene, fordi fossile brensler fremover må forbli i bakken, skriver E24.

«Det er nå viktigere enn noensinne at aksjonærene fremmer og støtter planer i olje- og gassektoren om håndtering av en rask nedgang i produksjonen», skriver Carbon Tracker.

Rapporten i sin helhet finner du her:

Oil majors must cut output by average of 35% to 2040 to hit Paris targets ConocoPhillips and Exxon must cut most, Shell least