Equinors vindtall: – Kan dette stemme? Er alle utgifter med?

Resultatene fra Equinors satsing på havvind i Storbritannia er så gode at redaktør Anders Bjartnes først ikke klarer å tro på dem.

Redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima er overrasket over de gode tallene fra Equinors vindanlegg i Storbritannia. Foto: Håvard Bjelland/BT

– Er du sikker på at alle utgifter er tatt med?

Redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima har akkurat fått sett regnskapene for Equinors tre vindanlegg i Storbritannia. Han er en av de mest sentrale stemmene i debatten om overgangen fra olje og gass til fornybar energi, og ga ut boken «Det grønne skiftet» i 2015.

Nå er han mildt sagt overrasket.

– For dette ser jo veldig bra ut. Jeg trodde for eksempel at Hywind bare mer eller mindre gikk rundt, men slik ser det jo ikke ut. Dette viser jo at havvind er god butikk, sier Bjartnes.

Så langt har ikke Equinor rapportert noen tall for sin satsing på fornybar energi. Analytikere som følger selskapet tett, har etterlyst mer innsikt i hva pengebruken på havvind og sol så langt har resultert i.

Men selv om Equinor selv ikke rapporterer noen tall fra fornybarsatsingen, finnes det regnskap som viser hvordan satsingen på havvind i Storbritannia gjør det. For her er Equinor medeier i aksjeselskapene som eier anleggene, og disse leverer regnskap på lik linje med andre selskap.

2018 er siste år med leverte regnskap. Året var det første med produksjon fra både Sheringham Shoal (startet opp i 2012), Dudgeon (oppstart i oktober 2017) og Hywind (også oppstart i oktober 2017).

Alle tre gikk i 2018 med solide overskudd:

Sheringham Shoal (østkysten av England) omsatte for 162 millioner pund (1,8 milliarder kroner). Driftsmarginen var på 59 prosent. Etter skatt ble overskuddet 62 millioner pund – 673 millioner kroner.

Dudgeon (litt lengre sør) omsatte for 249 millioner pund (2,7 milliarder kroner), med en driftsmargin på 63 prosent. Her endte overskuddet etter skatt på 98 millioner pund (1 milliard kroner).

Hywind (utenfor østkysten av Skottland, nord før Aberdeen) omsatte for 29 millioner pund (315 millioner kroner), men en driftsmargin på 32 prosent. Overskudd etter skat ble på 9,8 millioner pund (106 millioner kroner).

Fakta Havvind i Equinor Equinor satser videre i Storbritannia med Dogger Bank, som skal bli verdens største anlegg for turbiner til havs. I Norge skal flytende turbiner gi strøm til plattformer i Nordsjøen i prosjektet Hywind Tampen, og i USA skal Equinor med prosjektet Empire Wind bygge ut turbiner som skal produsere strøm for innbyggerne i New York. Equinor er også med på Arkona-prosjektet i Østersjøen.

Offentlig støtte

Equinor bekrefter selv at de tre vindanleggene er selvstendige og individuelle aksjeselskap, som leverer fullstendige regnskap. Talsperson Eskil Eriksen opplyser at de i forkant av framleggelsen av resultatene for 2019 i London torsdag er i en såkalt stille periode og ikke vil kommentere på tall.

I London, hvor Equinor også skal fortelle om sine planer framover, skal fornybardirektør Pål Eitrheim opp på scenen for å fortelle hva han skal oppnå i tiden som kommer.

Da står havvind sentralt. Selskapet har vært med på Storbritannias omfattende satsing på utbygging av fornybar energi – og subsidier utgjør en betydelig andel av inntektene til både Sheringham Shoal, Hywind og Dudgeon.

For de to første (Sheringham Shoal og Hywind) gjelder det en ordning der de får tildelt et visst antall sertifikater etter hvor mye de produserer. Sertifikatene blir så solgt videre.

Dudgeon har en ordning med garantipris for strøm. Ligger markedsprisen under denne, får vindselskapet betalt av myndighetene. Ligger markedsprisen over, må vindselskapet betale differensen. Ordningen gjelder for 15 år.

God butikk med britiske skattepenger

– Selvsagt er det vanskelig for vindkraft å konkurrere med inntjeningen Equinor har fra olje og gass. Men dette viser at lønnsomheten er betydelig. Og så gir det britiske systemet med subsidier en forutsigbarhet. For Dudgeon vet eierne hva de får betalt i mange år framover. De har en sikker kontantstrøm og da kan de ta opp høye lån for å finansiere anlegget, sier redaktør Anders Bjartnes i Energi og Klima.

Han mener det er viktig å få flere tall som viser hvordan økonomien til fornybarsatsingen til Equinor ser ut.

– Disse regnskapene viser jo også at de britiske skattebetalerne gir raus støtte gjennom subsidier for å bygge opp havvindsatsingen til Equinor og andre selskap. Så kan en stille spørsmål med om disse tallene viser at britene har betalt i overkant. Kanskje kunne de fått bygget enda mer med å fordelt subsidiene på flere?, sier Bjartnes.

