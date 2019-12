Equinor fullfører kjøp i polsk havvind

Tirsdag morgen melder Equinor at selskapet har fullført kjøpet av en eierandel på 50 prosent i det polske havvindprosjektet Baltyk I. Dermed har Equinor sikret seg eierandeler i alle de tre Baltyk-prosjektene; Baltyk I, Baltyk II og Baltyk III.

Baltyk I-lisensen gir tillatelse til utbygging av en havvindpark med kpasitet opptil 1560 megawatt.

Equinor

Samarbeider med Polenergia

Mens Baltyk II og Baltyk III har til sammen en planlagt kapasitet på 1440 megawatt og muligheter til å forsyne rundt to millioner polske husholdninger med elektrisitet. Equinor sikret seg eierandeler i prosjektene i 2018.

Equinor og selskapet Polenergia har dannet et 50/50 joint venture og arbeider sammen for å videreutvikle Baltyk-prosjektene i tiden fram mot utbygging.

– Oppkjøpet av Baltyk I styrker vår tilstedeværelse i Østersjøen. Med eierandeler i alle de tre prosjektene – Baltyk I, II og III – har vi nå mulighet til å bygge volum og skape verdier i det vi ser på som en viktig energiregion, sier Jens Økland, direktør for strategi og forretningsutvikling i Nye Energiløsninger i Equinor, i en pressemelding.

– Viktig marked

Equinor skriver også i pressemeldingen at selskapet mener det er gjort positive framskritt i utviklingen av et juridisk rammeverk for havvind i Polen.

– Polen er et viktig marked for Equinor, og vi er glade for å fortsette samarbeidet med Polenergia, som er et energiselskap med erfaring og innsikt i det polske energimarkedet, sier Økland videre.

Vindparkområdet med 25-35-meters havdyp ligger i Østersjøen om lag 80 kilometer fra havnen i Łeba.

Equinor er positiv til framskrittene som er gjort i utviklingen av et juridisk rammeverk for havvind i Polen.