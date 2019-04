Lyse-sjef vil selge britisk strømkabel til Statnett

Kabelprosjektet mellom Norge og Storbritannia er på 1400 MW og anslått å koste rundt 17 milliarder kroner. Simadalen i Eidfjord i Hordaland er tilkoblingspunkt i Norge.

– Myndighetene har krevd, og det er en politisk avtale at Statnett skal være eier av kabelen på norsk side. Det vil vi selvfølgelig forholde oss til, og det betyr at vi inviterer Statnett inn. Enten som eier allerede nå, eller om at Statnett vil at vi skal utvikle prosjektet videre, og vi får en avtale om at de kommer inn på et senere tidspunkt, sier Lyse-direktør Eimund Nygaard til nettstedet Montel.

Trenger ikke eie selv

Overfor Montel gjør Lyse-sjefen det klart at eierne av North-Connect vil forholde seg til det politiske forliket som ble inngått, Stortinget i fjor vedtok at Statnett skal eie alle framtidige utenlandskabler til Norge.

Det var under Energi Norges Vinterkonferanse i forrige uke at Nygaard kom med uttalelsene til Montel.

– Det viktigste for oss er at kabelen blir bygd, ikke at vi skal eie den. Da mener vi at det vil spare departementet også for mye arbeid, hvis det likevel er Statnett som skal bli eier, fortsetter Nygaard.

Statnett sitter rolig

I 2010 ble NorGer-prosjektet, som Lyse, Agder Energi og EGL sto bak, kjøpt opp av Statnett og slått sammen med NordLink-prosjektet. North Connect-eierne er Lyse, Eco Energi, Agder Energi og Vattenfall.

Statnett-sjef Auke Lont sitter foreløpig rolig.

– Det foreligger jo ikke noe konsesjon, så vi tar en ting av gangen. Det er jo ikke et prosjekt som det er i dag når det ikke har konsesjon, svarer Lont til Montel.

Han legger til at Statnett er høringsinstans i saken og sier konsesjonsmyndighetene og politiske myndigheter får ta stilling til dette.