– Mye verre enn oljekrisen

Ni av ti hotellrom sto tomme i Stavanger-regionen lørdag. – Siden har det blitt enda verre. Det er helsvart, sier NHO Reiseliv.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

NHO Reiseliv mener situasjonen er helsvart for hotellene i Norge. Stavanger-hotellene, her representert ved Clarion hotell, har omtrent ingen gjester lenger. Foto: Pål Christensen

Kjell Arne Knutsen Journalist

Den blå linjen viser da nedturen i oljebransjen startet i 2014, den røde viser konsekvensen av korona-pandemien. Foto: Graf

Den siste uken har beleggsprosenten på hotellene stupt i hele Norge, viser en oversikt Wiederstrøm Hotel Consulting har laget for NHO Reiseliv.

Tegnene kom allerede i januar. Da forsvant de kinesiske gjestene. Dette markedet er imidlertid ikke stort i Norge, det utgjør om lag seks prosent av gjestene.

Deretter kom avbestillingene fra italienske gjester. Dramaet startet forrige uke da bedrifter avbestilte konferanser.

– Situasjonen er høydramatisk. Allerede før myndighetene innførte tiltak mot smitte, rant avbestillingene inn, og etter dette ble det bare verre. Situasjonen blir verre time for time. Nå er det så godt som null etterspørsel og flere hotell stenger dørene, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

Slik var beleggene ved hoteller i Norge forrige lørdag.

Han synes det er forferdelig dumt, spesielt for hotellene på Nord-Jæren.

– Mange av hotellene har nettopp fått hodet over vannet etter oljekrisen, så kommer dette, påpeker han.

Han mener bunnen har falt ut av alle reiselivsvirksomhet for lang tid, både turisme og konferansemarkedet. Mange bedrifter planlegger store konferanser i mai og juni, som er viktige inntekter, og disse er helt borte nå.

– Vi ser at til og med bryllup blir avlyst eller utsatt, sier Bjørndal.

Han frykter at omtrent alle ansatte innen hotell, restaurant, camping, bilutleie og opplevelsesvirksomheter vil bli permittert.

– Vi snakker om kanskje over 100.000 ansatte som vil bli permittert de neste dagene og ukene.

100.000 ansatte innen reiseliv kan bli permittert de neste dagene og ukene, tror næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal i NHO Reiseliv.

På sikt er han redd flere bedrifter vil gå konkurs.

– I snitt er driftsmargin null prosent i reiselivsbransjen. Uten inntekter har bedriftene ingen sjans til å overleve, sier Bjørndal.

NHO Reiseliv mener de varslede støttetiltakene fra regjeringen og Stortinget er til stor hjelp, men at det ikke er nok.

– Det er bra for mange at lav moms er redusert fra 12 prosent til 8 prosent med tilbakevirkende. Men en del reiselivsbedrifter hadde lite inntekter i januar og februar, og har dermed lite utbytte at dette tiltaket. Jeg tror vi er nødt til å få et momsamnesti, at bedrifter slipper å betale moms en periode, sier næringspolitisk fagsjef Ole Michael Bjørndal.

Han mener også at kommuner bør vurdere å gi fritak for eiendomsskatt.

– Flere hoteller har store bygg og eiendom og betaler mye i kommunale skatter. Også her bør det komme lette, sier Bjørndal.