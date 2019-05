Disse selskapene får borekontrakter med Equinor

«Tjenestene vil bli levert til både nye og eksisterende felt på norsk sokkel,» skriver Equinor i en pressemelding.

- Disse avtalene vil bidra til at vi kan fortsette å levere sikre og effektive bore- og brønnoperasjoner. Dette er spesialistleverandører som vi har samarbeidet med tidligere, og vi vet hva de står for. Vi ser fram til å fortsette dette samarbeidet, sier Geir Tungesvik, direktør for Boring og brønn.

Fakta: Om tjenestene Fôringsrørhengere gjør det mulig å spare hundrevis av meter på det siste fôringsrøret som settes i brønnen ved å hekte dette av på en henger, i stedet for å trekke et komplett rør gjennom hele brønnen. Dette gir besparelser på materialkostnader og tidsbruk for rigg og personell. Tilleggskomplettering er en samlebetegnelse på en rekke utstyr og tjenesteleveranser som bidrar til å gjøre brønnene i stand til å produsere. Nedihullsmonitorering er teknologier som benytter elektrisk eller fiberoptisk kabel trukket gjennom brønnen, med en måler i bunnen som utfører trykk og temperaturmålinger. Det er ikke mulig å ferdigstille brønner uten denne teknologien Kilde: Equinor

Kontraktsverdien for de samlede tjenestene er beregnet til om lag 2,5 milliarder kroner for den faste delen av kontraktsperioden på tre år. I tillegg kommer opsjoner på fem ganger to år for alle tildelingene.

Equinor vil jobbe med disse:

Halliburton AS

Schlumberger Norge AS

Baker Hughes Norge AS

Weatherford Norge AS

Roxar Flow Measurement AS

Ramex AS

NOV Wellbore Technologies - NUF

Petroleum Technology Company AS

TCO AS

Interwell Norway AS

Welltec Oilfield Services (Norway)

Kontraktene er knyttet til fôringsrørhengere (liner hanger) signert i Equinors digitale laboratorium på Forus.

Avtaler for tilleggskomplettering og nedihullsmonitorering er signert tidligere.