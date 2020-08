Grethe Moen går av som Petoro-sjef

Administrerende direktør Grethe Moen går av som toppsjef i Petoro. Moen har sittet i stillingen i snart 8 år. Rekrutteringsprosessen for å finne hennes etterfølger settes i gang umiddelbart, og Moen vil sitte i stillingen til ny direktør er på plass senest ultimo februar.

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Foto: Jan Inge Haga

Grethe Moen går av som administrerende direktør i Petoro. Det skriver statens eget oljeselskap, Petoro i en pressemelding.

Petoro eier og forvalter statens direkte eierinteresser i norske oljefelt.

Statens pengemaskin

Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).

Petoro leverte en kontantstrøm på 27 milliarder kroner i første kvartal 2020. Dette er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med første kvartal 2019. Nedgangen skyldes i hovedsak lavere priser, mens den underliggende driften har vært god gjennom hele kvartalet.

Sjefsbytte seinest i februar

Administrerende direktør Grethe Moen går av som toppsjef i Petoro. Moen har sittet i stillingen i snart 8 år. Rekrutteringsprosessen for å finne hennes etterfølger settes i gang umiddelbart, og Moen vil sitte i stillingen til ny direktør er på plass senest ultimo februar.

- Styreleder og jeg har gjennom noe tid hatt en dialog om hvor lenge jeg skal sitte i stillingen som administrerende direktør, og vi har nå blitt enige om at jeg skal gå av. Dette er et godt tidspunkt for å gi mulighet til andre som kan lede Petoro videre. Jeg har vært øverste leder i Petoro i snart åtte år, i vår ble jeg 60 og nå vil jeg bruke min kompetanse i andre roller. Det har vært spennende og givende, men også utfordrende år. Petoro er et unikt selskap med viktige samfunnsoppgaver og med dyktige og dedikerte kollegaer, sier Moen.

Ros fra styreleder

- På vegne av styret vil jeg takke Grethe for innsatsen gjennom 10 år, hvorav snart åtte som administrerende direktør. Selskapet har levert gode resultater i hele hennes periode som har vært preget av store utfordringer og betydelige omstillinger. Hun har vært en pådriver for en kontinuerlig utvikling av industrien, ikke minst har hun vært opptatt av de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir. Under hennes ledelse har organisasjonen fått gjennomslag i mange viktige saker og hatt en tydelig profil i bransjen, sier styreleder Gunn Wærsted i meldingen.

- Grethe har det siste året ledet selskapet gjennom en omorganisering slik at Petoro nå står godt rustet til å møte de fremtidige utfordringene bransjen har foran seg. Styret og Grethe har i felleskap kommet til enighet om at dette er et godt tidspunkt for at nye krefter leder selskapet videre, sier Wærsted.