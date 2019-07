Equinor snuser på flytende havvind i Sør-Korea

Equinor skriver i en pressemelding at selskapet har inngått et samarbeid med Korea National Oil Corporation, KNOC, og det koreanske kraftselskapet Korea Est-West-Power, EWP, for å utvikle havvindprosjektet Donghae 1 utenfor Ulsan i Sør-Korea.

Partnere i samarbeidet vil gjennomføre mulighetsstudie for en flytende vindpark på 200 MW som skal plasseres i nærheten av gassfeltet Donghae.

Dersom ting går som samarbeidskonstellasjonen håper, kan byggingen av en flytende vindpark starte i 2022 med mulig oppstart av elektrisitetsproduksjon i 2024.

– Vi er svært fornøyd med å være en del av partnerskapet som skal jobbe for å realisere den første flytende havvindparken i Asia, sier Stephen Bull, direktør for vindkraft og karbonfangst i Nye energiløsninger i Equinor.