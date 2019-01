Klar melding fra statsråd Hauglie til Petroleumstilsynet

– Tilsynet skal bli hardere i klypa, være sterkt og tydelig og ta i bruk hele bredden av virkemidler der det er nødvendig. De skal også etterprøve at avvik og pålegg blir fulgt opp, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i en uttalelse til Aftenbladet.

Hun understreker at det er næringens elv som er ansvarlig for sikkerheten på norsk sokkel.

– Det er de som hver eneste dag skal sørge for at de driver forsvarlig. Jeg legger også til grunn at selskaper som får påpekninger fra tilsynet faktisk følger dette opp, sier statsråden.

Hauglie understreker at hun tar rapporten fra Riksrevisjonen, som omhandler noen utvalgte, men særlig krevende og alvorlige hendelser, på alvor.

– Vi tar med oss Riksrevisjonens påpekninger i arbeidet fremover. Flere av forholdene rapporten peker på er allerede løftet frem av regjeringen gjennom stortingsmeldingen om helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel, som ble lagt frem i fjor, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.