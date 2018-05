SFF sikrer ny avtale med Statoil

Avtalen som SFF har sikret seg er en rammeavtale på 6 år. Med denne avtalen trygger Sandnes-selskapet arbeidsplasser for bedriften som teller rundt 100 ansatte, hvorav 60 arbeider i Norge.

Denne nye rammeavtalen for bolter vil løpe parallelt med SFFs rammeavtale for rør og rørdeler med Statoil - en avtale SFF har hatt siden 1996.

-De siste årene har lært oss at vi trenger flere bein å stå på. En økt satsing på bolter var derfor naturlig for oss, siden produktet er et fint tilskudd til vår tradisjonelle produktportefølje, skriver Boye Christiansen, daglig leder i SFF, i en pressemelding.

Christiansen understreker at SFF nå vil investere i et fullverdig lager og tar sikte på å bli den ledende bolteaktøren i Norden.

Han sier videre at dette gir økt aktivitet i selskapet, som på sikt vil gi flere arbeidsplasser.