Statoil-sjefen lot seg overbevise til å kjøpe verkebyllen Martin Linge

Statoil går fra å være partner med en eierandel på 19 prosent til å bli operatør og eie hele 70 prosent i Martin Linge-prosjektet.

– En veldig kjekk dag for Statoil. Dette er et viktig bidrag til vår langsiktige satsing på norsk sokkel, som vil være viktig for Statoil i mange, mange år framover, sier Arne Sigve Nylund, konserndirektør for norsk sokkel til Aftenbladet.

Hemmelige forhandlinger

Selger er det franske oljeselskapet Total som får nesten 12 milliarder for Martin Linge-feltet (51 prosent) og Garantiana-funnet (40 prosent) på norsk sokkel. Statoil overtar begge operatørskapene og får en skattefordel verdt over 8,0 milliard kroner.

De to oljegigantene forhandlet i skjul.

– Vi fikk en henvendelse som vi valgte å følge opp med samtaler, la oss si innenfor en to måneders periode. Dette skal og må skje i fortrolighet av mange hensyn, sier Nylund.

Nyheten om salget slo mandag ned som en bombe, ikke minst hos Totals ansatte i Martin Linge-prosjektet i Stavanger.

– Jeg får inderlig håpe at når overraskelsen har lagt seg, så blir dette sett på som en mulighet for framtiden, sier fortsetter han.

Fakta: Martin Linge Martin Linge-feltet ble først oppdaget i 1975, men kompleksiteten gjorde at det tok over 40 år før det kommer i produksjon. Feltet anslås å inneholde om lag 300 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbar olje og gass.

Total er operatør på Martin Linge-feltet med 51 prosent. Lisenspartnerne er Petoro med 30 prosent og Statoil med 19 prosent. Nå har Statoil altså kjøpt Total sin andel.

Martin Linge-prosjektet ligger rundt 26 prosent over budsjett i forhold til utbyggingsplanen, på 35,5 milliarder kroner.

Planlagt oppstart: Første halvår 2019.

Verken Statoil eller Total vil si noe om antallet Total-ansatte som blir med over til Statoil.

– Jeg kan ikke være konkret, av respekt for dem det gjelder. Det skal være drøfting og vi skal følge spillereglene. Det endelige antallet vil bli bestemt i etterkant, sier Nylund.

Total: En betydelig andel ansatte vil skifte arbeidsgiver

– Kan det i neste runde bli snakk om å effektivisere eller nedbemanne eventuell overkapasitet?

– Det har vi ingen planer om. Vår nye ansatte er like mye verdt som andre Statoil-ansatte, sier Nylund.

Forsinkelser, overskridelser og dødsfall

– Skal Statoil nå rydde opp og redde stumpene på Martin Linge-prosjektet?

– Vi legger ikke skjul på at Martin Linge har hatt utfordringer og ulykker. Vi hadde en tragisk hendelse i mai og vi har hatt utfordringer med tid og kost. Samtidig ser vi at de leveransene vi har hatt fra Sør-Korea har vært gode, sier Nylund.

Statoil startet for vel ett år siden byggingen av dekkene til prosess- og stigerørsplattformene til Johan Sverdrup-feltet på Samsung-verftet i Geoje i Sør-Korea. Byggingen av plattformdekket til Martin Linge-plattformen er sterkt forsinket fra samme verft. Total måtte i juni utsette avreisen hjem til Norge.

– Vi har en del kompetanse og kapasitet i Sør-Korea som vi vil trekke veksler på. Det kan skapes gode synergier. Vi bygde blant annet Gina Krog i Sør-Korea og ser for oss å bruke en del prosjektledelseressurser derfra, sier Nylund.

– Når kommer toppdekket til Norge og når starter produksjonen på Martin Linge-feltet?

– Vi ser nok 2018 før toppdekket er i Norge, og vi skal nok et stykke ut i første kvartal. For oss blir det viktig å gå gjennom prosjektet og teknisk status i Sør-Korea før vi kan si noe om oppstart, sier Nylund.

Han viser til at nåværende operatør Total har satt produksjonsstart til juni 2019. Statoil overtar som operatør i forbindelse med at plattformdekket ankommer Norge neste år.

Ingen skandale for Statoil

Martin Linge-prosjektet er ofte omtalt som et skandaleprosjekt, men Statoil ser annerledes på det.

– Martin Linge er framtidsrettet, med spennende løsninger. Det er blant annet etablert et digitalt driftssenter som gjør at installasjonen kan fjernstyres, selv om det vil være behov for folk om bord også. Dette gir oss muligheter for spennende læring, sier Nylund.

Martin Linge skal drives fra Stavanger. Statoil åpnet selv nettopp et kontrollrom i Bergen for fjernstyring av Valemon-plattformen. Oljefunnet Garantiana, som ligger nord for Visund-feltet, vil bli styrt fra Bergen etter en utbygging.

– Vi ser paralleller her og mulighet til viktig læring på tvers, sier Nylund.

Norges-sjefen i Statoil skryter også av at Martin Linge-plattformen skal få strøm fra land gjennom verdens lengste vekselstrømkabel, som er 160 km lang. Dette vil redusere CO2-utslippene med 200.000 tonn per år.

– Og sist men ikke minst så får vi vi flinke folk med oss fra Total, folk som har mye å tilføre i Statoil og bidra med læring og kompetanse. De har vært med på utviklingen av Martin Linge, så det blir spennende. Vi skal ta godt imot dem, sier Nylund.

Nylund overlater til Total å uttale seg om hvorfor de ba partner Statoil overta problem-prosjektet.

– Men det er nok knyttet til en strategisk prosess. Vi har blant annet sett Total kjøpe opp andeler i Maersk, sier Nylund.

Det er bare tre måneder siden danske Maersk solgte sin oljevirksomhet i Nordsjøen til Total. Det inkluderte eierskap i 19 lisenser, og ikke minst en bit av drømme-feltet Johan Sverdrup.

Senest i sommer skrev Aftenbladet at feltet inneholdt cirka 250 millioner fat oljeekvivalenter. Nå operere Statoil med anslåtte utvinnbare ressurser på i overkant av 300 millioner fat oljeekvivalenter.

– En oppjustering?

– Ja, det er det. I forhold til utgangspunktet i PUD- en (plan for utbygging og drift), er det en økning på cirka 10 prosent. Det er knyttet til nye funn. Og det er det som er så spennende. Nye funn og ny teknologi kan øke anslaget. Hvis vi ser på de feltene vi har satt i drift, så har vi til gode å få en nedgang i antall fat oljeekvivalenter sammenlignet med anslaget i PUD-en, sier Nylund.

Statoil-analytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities sier Statoil får bedre kontroll med Martin Linge-feltet etter oppkjøpet.

– Dette handler om at Statoil ønsker seg operatørskapet for å ha større kontroll på hvilke tilleggsfunn og hvilke planer en ser for seg for feltet i framtiden. Som selger har nok Total også sørget for at Statoil har sett det som interessant også prismessig, sier Yggeseth til Aftenbladet.

– Kommer oppkjøpet fordi Statoil ønsket å ha større kontroll, Nylund?

– Det er ikke uten betydning å ha en operatørrolle,. Det gir større fotfeste i forhold til feltet og gir oss større mulighet til å sette inn ressurser og komp drive god ressursforvaltning.

– Blir Goliat neste problem-felt som Statoil tar over?

– Det har jeg ingen kommentar til, når det gjelder forhold knyttet til Goliat må du snakke med operatøren der, sier Nylund.

