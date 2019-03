Kvinne vant over Bristow - får 650.000 kroner og jobben tilbake

Da Bristow fra 1. mai 2017 overtok alle flyvninger til og fra Flesland for Equinor, fikk bare to av sju CHC-ansatte følge over til Bristow.

Det var CHC Helikopter Service som hadde jobben tidligere.

650.000 kroner

Kvinnen fikk hjelp av Industri Energi og gikk til sak mot Bristow for å beholde jobben med bakgrunn i reglene for virksomhetsoverdragelse.

Nå er dommen endelig klar. Etter at kvinnen vant fram lagmannsretten i november fjor, er Bristows anke avvist.

Kvinnen får beholde jobben ved Flesland og får utbetalt 650.000 kroner i tapt arbeidsfortjeneste, melder Industri Energi på sine nettsider.

– Viktig seier

– Dette er en svært viktig seier, og ikke bare for dette ene medlemmet. Seieren vil få betydning langt utover denne saken. Dette betyr at ansatte er sikret retten til å bli med videre selv om selskapet de jobber for mister en kontrakt og et annet overtar. De som jobber på selve heliporten/flyplassen har rett til å beholde jobbene sine, sier Industri Energi-advokat Eyvind Mossige, som har ført saken med LO-advokat Alexander Cascio som partshjelp.

Mossige berømmer kvinnen som våget å ta opp kampen som nå vil komme mange andre arbeidstakere til gode.

I tillegg til at medlemmet nå får utbetalt 650.000 kroner, får Industri Energi betalt 465.000 kroner og LO 150.000 kroner i saksomkostninger fra helikopterselskapet Bristow.

Nylig skrev nettstedet Sysla at Bristow er i en dyp, økonomisk krise.

– Det at vi har medlemmer som er villige til å stå frem og hevde sin rett, har enorm betydning. Det er på denne måten vi kan vinne frem i slike viktige saker, sier Mossige.