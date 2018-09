Hun blir nestkommanderende i det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa

– Sammenslåingen av DEA og Wintershall vil lede til etableringen av det største europeiske olje- og gasselskapet. Den vil åpne opp nye muligheter og gi oss anledning til å konkurrere i en enda høyere divisjon enn i dag. Dette er en stor mulighet for DEA, for våre ansatte og industrien, sier konsernsjef Maria Moræus Hanssen i DEA i en pressemelding.

Hun blir visekonsernsjef i det nye selskapet Wintershall DEA, som skal ledes av Mario Mehren, som kommer fra Wintershall.

Meldingen om at avtalen var signert kom sent torsdag kveld.

I tillegg blir Thilo Wieland fra konsernledelsen i Wintershall og Hugo Dijkgraaf, administrerende direktør i Wintershall Norge, med i konsernledelsen, som vil bestå av fem medlemmer. Utnevnelsen av Chief Financial Officer (CFO) vil bli gjort på et senere tidspunkt.

For ett år siden ble det kjent at Moræus Hanssen fra Engie-til-tyske-DEA. Hun tok over ledelsen i januar.

Wintershall DEA blir det største uavhengige olje- og gasselskapet i Europa, med aktivitet i 12 land i Europa, Latin-Amerika, Nord-Afrika og Midtøsten, ifølge selskapet.

I 2017 ville et sammenslått selskap hatt en produksjon på rundt 575 000 fat oljeekvivalenter per dag, med nær 70 prosent av produksjonen fra naturgass. Det er forventet at produksjonen vil øke til mellom 750 000 – 800 000 fat oljeekvivalenter per dag tidlig i 2020-årene etter hvert som planlagte prosjekter blir fullført, ifølge en pressemelding.

I 2017 hadde de to selskapene samlete inntekter på 4.7 milliarder euro og en total inntjening før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) på € 2,8 milliarder euro, ifølge selskapets egne tall.

Wintershall DEA vil ha hovedkontor i Hamburg og Kassel i Tyskland.