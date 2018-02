Kværner-sjef slutter for å jobbe for Røkke i Ghana

Han ble konsernsjef da Kværner skilte lag med Aker Solutions i 2011 og ble et eget, børsnotert selskap.

Nå blir Jan Arve Haugan med på en ny satsing fra Kjell Inge Røkke. Med Aker Energy satser han på leting og utvinning av olje i Ghana, og fra 1. mars skal Haugan lede denne satsingen.

– Med opprettelsen av Aker Energy kom det opp en ny spennende mulighet for meg. Etter min mening er dette et godt tidspunkt for å overlate stafettpinnen til andre. Selskapet er solid. Kværners viktigste styrke er de 2700 ansatte, en fantastisk gruppe mennesker, samt en god bedriftskultur og to veldrevne anlegg på Stord og i Verdal, sier Haugan i børsmeldingen.

Idar Eikrem, som i dag er finansdirektør i Kværner, er konstituert som ny konsernsjef i Kværner.