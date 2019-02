– Offshore-rederier dropper dårlige Equinor-kontrakter

Situasjonen til mange leverandørbedrifter har vært vanskelig etter at oljenedturen for alvor begynte i 2014. Selv etter at ting har bedret seg betydelig – Equinor leverte for eksempel sterke resultater for 2018 – er det fortsatt vanskelig innen enkelte områder. Nå blir det igjen knyttet til Equinors dominerende rolle på norsk sokkel – med om lag 70 prosent av produksjonen av olje og gass – en posisjon leverandørbedrifter mener blir brukt til å presse prisen for mye ned.

Arbeiderpartiets Hege Haukeland Liadal i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har fått bekymringsmeldinger fra oljebransjen.

– Det er for eksempel offshorerederier som heller lar fartøyer ligge til kai enn å ta kontrakter for Equinor. Ratene oljeselskapet tilbyr er for lave, og det er ikke til å leve med, sier Liadal til TV2.

Hun vil nå ha en evaluering av Equinors rolle og betydningen for konkurransesituasjonen på norsk sokkel, og mener regjeringen må få noen uavhengige til å gjøre jobben.

– Både i oljebransjen og her på Stortinget var det bekymring da Statoil og Hydros oljedivisjon ble slått sammen i 2007. Konkurransen mellom disse to selskapene falt bort, og det betyr at Equinor nå har et ekstra ansvar for verdikjeden i bransjen. Når vi nå får mange meldinger om stort prispress på underleverandørene, må vi se om dette fungerer som det skal, sier Liadal til TV 2.

– Tøft for alle

IKM-sjef Ståle Kyllingstad har tidligere kritisert Equinors bruk av markedsmakten. Til TV2 sier han at oljekjempen har vært «veldig flinke til å be om nye priser i dårlige tider».

– Og vi har gått helt i bånn. Noen har bommet, og gått for langt i forhold til hva det koster å levere de tjenestene vi skal, sier Kyllingstad.

Konsernsjef Eldar Sætre i Equinor mener selskapet ikke legger for stort press på leverandørene sine.

– Det er det ulike meninger om. Men jeg har stor respekt for den jobben leverandørindustrien har gjort, og jeg mener at vi sammen har fått til nødvendig effektivisering. Vi er to parter når vi inngår disse kontraktene, og det har vært tøft for alle parter, sier Sætre til TV2.

Ministeren vil ikke

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) vil ikke ha en evaluering av Equinors makt og konkurransesituasjonen på norsk sokkel. Han viser til at en slik evaluering nettopp er gjennomført, uten at det ble funnet grunn til å gjøre noe.

Men Aps Liadal er uenig. Hun mener at det regjeringen la fram sist høst, går generelt på bransjen, uten å se på makten til Equinor spesielt.

– Det er det Arbeiderpartiet nå å ønsker å se på, etter de bekymringene som vi har fått, sier hun til TV 2.

– Ikke skadelig

Equinors markedsmakt var tema da Kristelig Folkeparti i Stortinget ba om en gjennomgang av konkurransesituasjonen på norsk sokkel i april 2017. Da hadde partiets Line Henriette Hjemdal allerede fått Konkurransetilsynet til å se på saken. Konklusjonen var at det var bra at Equinor (daværende Statoil) utnytter sin kjøpermakt.

Hjemdal og KrF mente imidlertid at Konkurransetilsynet var for teoretisk i sin tilnærming i rapporten fra oktober 2016. Tilsynet gikk ikke inn i de faktiske forholdene, mente stortingsrepresentantene, og viste til at det er grunn til å se på om denne overordnete tilnærmingen faktisk samsvarer med realitetene.

Olje- og energidepartementet la fram sin behandling av saken i da statsbudsjettet for 2019 ble lagt fram sist høst. Der er konklusjonen at myndighetene ikke trenger å gripe inn nå, men at departementet vil følge utviklingen for å «sikre lønnsom produksjon av olje og gass på norsk kontinentalsokkel i et langsiktig perspektiv.»

Olje- og energidepartementet skriver at et «fortsatt aktivt og kompetent Equinor er avgjørende for å nå målene i petroleumspolitikken», og at selskapet har en sterk egeninteresse av å bidra til langsiktig konkurranse mellom leverandørene.