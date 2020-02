Haugesund Høyre vil gjøre det like lønnsomt å investere i havvind som i olje

Olje- og energiminister Tina Brus eget lokallag Rogaland Høyre kan komme til å gå langt for å sikre et norsk havvindeventyr.

Sveinung Stensland er klar med en utfordring til ny olje- og energiminister Tina Bru. Foto: Fredrik Refvem

– Nå har vi fått en energiminister fra Rogaland. Da må vi gi henne litt å jobbe med!

Neste helg er det årsmøte i Rogaland Høyre. Der vil stortingsrepresentant Sveinung Stensland fremme et forslag på vegne av Haugesund Høyre.

Kort sagt går det ut på at myndighetene må legge til rette for at selskaper kan satse på havvind i Norge.

– De store havvindutbyggingene i Europa er industrielle prosjekt. Det er trist at ingen av aktørene er kommet til Norge. Derfor må vi få på plass et rammeverk som gjør at det blir bygget ut havvind på norsk sokkel, sier Stensland til Aftenbladet.

Et slikt rammeverk må sørge for at en utbygging blir gjort i samråd med andre næringer som også er avhengig av havet. Et eksempel er fiskere, et annet er oppdrettsnæringen.

– Oljeindustrien har klart dette, så det er mulig å få til, sier Stensland.

Han vil få Rogaland Høyre til å vedta en resolusjon som sier at dette rammeverket skal gjøre det like lønnsomt å investere i fornybar energi som i fossil energi.

– Vil ta tid

En annen ting oljeindustrien har gjort, er å bidra med store inntekter til fellesskapet gjennom skatt. Stensland mener også at en storstilt utbygging av havvind på sokkelen også må sikre staten inntekter. Samtidig er han klar over at for eksempel den store utbyggingen av havvind i Storbritannia har vært drevet av subsidier fra myndighetene.

– Er det lignende offentlige bidrag du ser for det i Norge også?

– Vi må huske på at det gikk over ti år før oljevirksomheten i Norge gikk i pluss. Det var petroleumsskatten som bygget oljeindustrien. Hvordan ordningene skal være for havvind, må det gjøres en grundig jobb for å finne ut, og det må skje sammen med næringen. Men det er snakk om evigvarende ressurser her, og det er viktig med et langt perspektiv for investeringene, sier Stensland.

Han og Haugesund Høyre mener at norske selskaper skal kunne ta ti prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030. Og da må altså et hjemmemarked på plass med utbygging på norsk sokkel. I forslaget heter det videre at rammeverket må si noe om hvor turbinene kan bygges ut, under hvilke vilkår - inkludert skatt og incentiver.

