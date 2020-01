– Selvsagt er det bra at Statfjord-plattformen reddes. Men jeg jubler ikke

Han er glad for at Equinor vil investere flere titalls milliarder på Statfjord-feltet og sikre flere tusen arbeidsplasser de neste tiårene. Men likevel blir det ingen feiring på sokkelleder Per Steinar Stamnes i Industri Energi Equinor.