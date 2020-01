Erna Solberg forsvarer kongelig åpning av gigantfelt

Statsminister Erna Solberg mener det er helt naturlig at kong Harald deltar på den offisielle åpningen av oljefeltet Johan Sverdrup.

Statsminister Erna Solberg (H) deltar tirsdag på den offisielle åpningen av det nye oljefeltet Johan Sverdrup sammen med kong Harald og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

– Vi i Norge skal være stolt over hva vi faktisk har fått til teknologisk knyttet til olje- og gassvirksomheten, sier statsminister Erna Solberg (H) til NTB.

Hun slår nå tilbake mot MDGs Une Bastholm, som søndag kritiserte Equinor og regjeringen for å sette kong Harald i en situasjon der han «må kaste glans over et oljeprosjekt som vil bidra massivt til klimakrisen».

Bakteppet er at kongen tirsdag deltar under åpningen av det nye gigantfeltet Johan Sverdrup.

Solberg sier hun skal holde seg for god for å sette merkelapper på MDG. Men at Johan Sverdrup blir viktig for verdiskapningen og velferden i Norge i mange, mange år framover, er det ifølge statsministeren ingen tvil om.

– Det er helt naturlig at kongen deltar på åpningen av et av de største bidragene til norsk velferd i årene som kommer, sier hun.

Johan Sverdrup skal etter planen være i produksjon helt til 2070-årene.

Feltet er den største utbyggingen på norsk sokkel siden 1980-tallet, med forventede inntekter som ifølge Equinor er beregnet til 1.400 milliarder kroner.

